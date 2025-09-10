स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप का आगाज हो चुका है और भारत अपने अभियान की शुरूआत आज रात 8 बजे से युनाइटेड अरब अमिरात के खिलाफ करेगा। मैच दुबई स्थिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। UAE के मुकाबले भारत की टीम मजबूत है ऐसे में रुझान भारत की तरफ है। हालांकि UAE अपने घर में खेल रही है, ऐसे में टीम उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। सूर्यकुमार की वापसी पर नजर रहेगी जो चोट से वापसी कर रहे हैं। वहीं जितेश शर्मा और संजू सैमसन में से किसे चुना जाता है यह भी बड़ा मुद्दा रहेगा, हालांकि संभावनाएं जितेश को चुने जाने की हैं।

हेड टू हेड

दोनों टीमों के बीच मात्र एक खेला गया है जिसमें भारत ने जीत दर्ज की है।

मौसम

दुबई में तापमान लगभग 35 डिग्री रहेगा। नमी लगभग 65 प्रतिशत होने के कारण खिलाड़ियों के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि प्रशंसक बिना किसी रुकावट के क्रिकेट देखने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आसमान साफ रहने की उम्मीद है।

पिच रिपोर्ट

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बल्ले और गेंद के बीच एक उचित संतुलन प्रदान करता है। यहां ऐतिहासिक रूप से तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है जिन्होंने लगभग 64% विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर बीच के ओवरों में रनों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पिच अक्सर शुरुआत में गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो जाती है। इस मैदान पर औसत स्कोर 144 रनों के आसपास रहता है, जिससे बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल हो जाता है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

युनाइटेड अरब अमिरात : मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह