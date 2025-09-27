स्पोर्ट्स डेस्क: श्रीलंका के मुख्य कोच सनथ जयसूर्या ने एशिया कप के सुपर ओवर में भारत से मिली हार पर अपनी राय साझा की। श्रीलंकाई टीम को सुपर ओवर में मामूली हार का सामना करके भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपनी अपराजेयता बरकरार रखी।

श्रीलंका के पास निर्धारित ओवरों में खेल खत्म करने का मौका था क्योंकि उन्हें आखिरी गेंद पर तीन रन चाहिए थे। हालांकि अक्षर पटेल द्वारा गेंद को आसानी से पकड़ने में नाकाम रहने के बावजूद दासुन शनाका ने तीसरा रन नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका को बस दूसरा रन लेने की चिंता थी और इसीलिए उन्होंने डाइव लगाकर उसे पूरा किया। जयसूर्या खुश नहीं थे कि मैच सुपर ओवर तक गया क्योंकि वह चाहते थे कि मैच सामान्य समय में ही खत्म हो जाए।

जयसूर्या ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं मैच को सामान्य समय में ही खत्म करना पसंद करता। कोई भी कप्तान या कोच सुपर ओवर में नहीं जाना चाहता। दुर्भाग्य से, दासुन तीसरा रन पूरा करने से चूक गए। लेकिन नहीं, भारत के खिलाफ कोई मानसिक अवरोध नहीं है। हमारा बल्लेबाजी क्रम मजबूत है और हमने उन्हें आत्मविश्वास दिया है। 200 203 के लक्ष्य का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमने लगभग कर ही लिया, जो हमारी क्षमता को दर्शाता है।'

जयसूर्या ने आगे कहा, 'जब आप 202 203 के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको लगातार बाउंड्री लगानी होती हैं। उनकी साझेदारी अहम थी। जब हमने विकेट गंवाने शुरू किए, तो लय बदल गई। लक्ष्य का पीछा करते समय ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि किसी को भी जोखिम उठाना पड़ता है। दुर्भाग्य से, पथुम गलत समय पर आउट हो गए और बाद में गेंद ज्यादा टर्न लेने लगी। फिर भी, यह क्रिकेट का एक बहुत अच्छा मैच था।'

गौर है कि भारत बनाम श्रीलंका मैच में सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (Pathum Nissanka) के आक्रामक शतक ने भारतीय गेंदबाजों को एशिया कप में पहली बार दबाव में ला दिया लेकिन सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) के बेजोड़ प्रदर्शन से भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत दर्ज की। शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के टूर्नामेंट में तीसरे अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाये। जवाब में निसांका के शतक की मदद से श्रीलंका ने जीत की ओर लगभग कदम रख दिया था। लेकिन वे सुपर ओवर में रन बनाने में नाकाम रहे।