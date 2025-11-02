नई दिल्ली : पूरे भारत में क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हैं न केवल रविवार को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले ICC महिला विश्व कप फाइनल के लिए, बल्कि मुंबई के अप्रत्याशित मौसम के मिजाज को लेकर भी। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम इतिहास रचने के कगार पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली खिताबी जीत के सपने के साथ मैदान पर उतरेगी। लेकिन इस हाई-वोल्टेज फाइनल में सबसे बड़ा खिलाड़ी शायद बारिश साबित हो सकता है।

मौसम का बदला मिजाज

नवी मुंबई के मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार दोपहर और शाम को 25–50% बारिश की संभावना जताई गई है। मैच के दौरा ह्यूमिडिटी काफी अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण होंगे। दिन का तापमान 34°C तक जा सकता है, जबकि रात में यह 25°C तक गिर जाएगा। बदलते बादलों के कारण रुक-रुक कर खेल रुकने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे फैंस और खिलाड़ियों दोनों की धड़कनें बढ़ेंगी।

ICC का बैकअप प्लान – रिजर्व डे का इंतजाम

बारिश की संभावना को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सुनिश्चित किया है कि फाइनल का परिणाम निष्पक्ष रूप से निकले। इसके लिए 3 नवंबर, सोमवार को एक रिज़र्व डे रखा गया है। अगर रविवार को बारिश के कारण पूरा मैच नहीं हो पाता, तो खेल रिजर्व डे पर वहीं से शुरू होगा जहां छोड़ा गया था। ICC के नियमों के अनुसान-

यदि बारिश के चलते मैच बाधित होता है, तो अधिकारी उसी दिन ओवर घटाकर परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे।

किसी भी परिणाम के लिए दोनों टीमों को कम से कम 20 ओवर बल्लेबाजी करनी होगी।

अगर ऐसा संभव नहीं होता, तो खेल सोमवार को उसी स्थिति से जारी रहेगा।

यदि रिजर्व डे पर भी बारिश होती है, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त विजेता घोषित किए जाएंगे जो महिला विश्व कप के इतिहास में पहली बार होगा।

रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की उम्मीद

फाइनल मैच के लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम में दर्शकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की उम्मीद की जा रही है। टिकटें लगभग बिक चुकी हैं, और माहौल पूरी तरह क्रिकेट के रंग में डूबा है। फैंस का जोश अपने चरम पर है, हरमनप्रीत कौर की टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराया, और अब देश भर में “अब तो कप हमारा है” का नारा गूंज रहा है।

हरमनप्रीत की टीम – इतिहास के दरवाजे पर

कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान जेमिमा रोड्रिग्स बेहतरीन फॉर्म में हैं। टीम ने पिछले मैच में दिखाया कि वह दबाव के हालात में भी संतुलित रह सकती है।

भारत ने अपने पिछले पांच मैचों में से चार जीते हैं, और सेमीफाइनल में जेमिमा की 127 रनों की नाबाद पारी तथा हरमनप्रीत की 89 रनों की साझेदारी ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। अब टीम इंडिया के पास मौका है कि वह महिला क्रिकेट इतिहास का पहला विश्व खिताब अपने नाम करे।

बारिश बनाम इतिहास – कौन जीतेगा?

रविवार को मौसम का मूड और टीमों की रणनीति दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे। भारत के स्पिन अटैक को अगर सूखी पिच मिलती है, तो फायदा मिल सकता है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका तेज़ गेंदबाज़ी पर निर्भर करेगी। लेकिन सबकी नजरें अब आसमान और अंपायर की छतरी पर हैं क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि किस्मत और काबिलियत के टकराव का है।