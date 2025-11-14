स्पोर्ट्स डेस्क : भारत कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी कर रहा है। मैच से पहले मेहमान टीम ने शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता देने के बाद टॉस के समय अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की। प्रोटियाज अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज कगिसो रबाडा के बिना ही इस मैच में उतरेंगे। उनकी जगह कॉर्बिन बॉश को इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

चोट से उबर रहे रबाडा

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर कोलकाता की नई पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि पसलियों की चोट से उबर रहे रबाडा पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ऑलराउंडर बॉश को शामिल किया गया है। पहले गेंदबाजी कर रहे भारत ने लगातार आठवां टॉस गंवा दिया और गिल ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा कि वह 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फ़ाइनल में शायद अपना पहला टेस्ट टॉस जीतेंगे।

नितीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन के बिना भारत

रबाडा की अनुपस्थिति के अलावा भारत ने ऋषभ पंत की वापसी का स्वागत किया। दूसरी ओर, ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार स्पिनरों को चुना, जिसमें ध्रुव जुरेल भी टीम में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

प्लेइंग 11

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

भारत : यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज