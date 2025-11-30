स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है। भारत ने रोहित शर्मा (57), केएल राहुल (60) की अर्धशतकीय पारी और विराट कोहली (135) के वनडे में 52वें शतक की बदौलत 8 विकेट गंवाते हुए दक्षिण अफ्रीका को 350 रन का मजबूत लक्ष्य दिया है।

मौसम और पिच रिपोर्ट

मैच के लिए आसमान साफ रहने की उम्मीद है। रांची में आखिरी वनडे तीन साल पहले हुआ था और उस मैच में भी दक्षिण अफ्रीका ने ही यहां खेला था। इस मैदान की पिच पर आमतौर पर बड़े स्कोर वाले मैच नहीं होते।

प्लेइंग 11

भारत : रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन