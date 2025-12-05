विशाखापत्तनम : दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत शनिवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उनकी टीम के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगा लेकिन उन्हें इससे पार पाने के लिए अपनी संतुलित बल्लेबाजी पर भरोसा है। तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है और भारत को दक्षिण अफ्रीका से लगातार दूसरी श्रृंखला में पराजय से बचने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले टेस्ट श्रृंखला में उसे 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

ब्रीट्जके ने तीसरे वनडे की पूर्व संध्या पर कहा, ‘हम जानते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी टीम का सामना करना होगा। हमें पता है कि वह जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह एक ऐसा मैच है जिसमें दोनों टीम के लिए जीत हासिल करना जरूरी है इसलिए यह एक बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है।'

इस 27 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि पिछले दो मैचों में दक्षिण अफ्रीका के मध्य और निचले क्रम ने अच्छा प्रदर्शन करके टीम की बल्लेबाजी को संतुलन प्रदान किया है जो कि उनकी टीम का मजबूत पक्ष बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए निचले क्रम में मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश जैसे बल्लेबाजों की मौजूदगी वरदान साबित हुई। ब्रीट्जके ने कहा, ‘हमारी टीम में अच्छा संतुलन है। हमारे निचले क्रम में कुछ खिलाड़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। हमारे पास (डेवाल्ड) ब्रेविस, यानसन और कॉर्बिन जैसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं।'

उन्होंने कहा, ‘इसलिए मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे के पूरक हैं। अभी हमारे बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हमें कल फिर से अच्छा प्रदर्शन करना होगा।' ब्रीट्जके ने कहा कि पावर-हिटर्स की मौजूदगी से शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सहज होकर खेल सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘इससे हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आत्मविश्वास मिलता है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे निचले क्रम में यानसन और बॉश हैं। इससे हमारे बल्लेबाज थोड़ा सहज होकर खेल सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि टीम के निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज हैं।'

ब्रीट्जके ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान दौरे से उन्हें चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की नई भूमिका के अनुकूल ढलने में मदद मिली। उन्होंने कहा, ‘निश्चित तौर पर इससे मदद मिली। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हालात काफ़ी अलग थे, लेकिन ज़ाहिर है कि अब मुझे चौथे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने का ज़्यादा अनुभव है। अब मैं इस नंबर पर थोड़ा ज़्यादा सहज महसूस करने लगा हूं। उम्मीद है कि मैं आगे इस नंबर पर खेलते हुए और बेहतर प्रदर्शन करूंगा।'

ब्रीट्जके ने कहा कि यदि उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो दक्षिण अफ्रीका के पास ऐसी स्थिति से निपटने की योजना है। उन्होंने कहा, ‘हमने देखा है कि ओस ने (पहले दो मैचों में) बड़ी भूमिका निभाई है। निश्चित तौर पर बाद में बल्लेबाजी करने का हमें फायदा मिला लेकिन अगर हमें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो हम इसके लिए योजना तैयार करेंगे।'

