स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पुष्टि की है कि टी20I उपकप्तान शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं।

गिल की चोट के बाद वापसी

गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जिसके चलते वे दूसरा टेस्ट और तीनों वनडे मैच नहीं खेल पाए। अब डॉक्टरों की हरी झंडी मिलने के बाद उन्हें टी20 टीम में शामिल कर लिया गया है। पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा: “शुभमन तैयार हैं। इसलिए उन्हें चुना गया है। वह फिट हैं और दोबारा खेलने के लिए बेहद उत्सुक भी।”

टी20 में गिल की फॉर्म पर सवाल

हालांकि गिल टेस्ट और वनडे में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन उनकी टी20I फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। 12 पारियों में सिर्फ 259 रन, औसत 28.77, स्ट्राइक रेट 143, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47. इन मैचों में छह बार वे 20 रन से कम पर आउट हुए।

हार्दिक पांड्या की भी वापसी

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या की भी टीम में वापसी हो रही है। उन्होंने सितंबर 2025 में एशिया कप के दौरान अंतिम बार टी20I खेला था। इस बीच रिंकू सिंह को इस सीरीज में मौका नहीं मिला है।

BCCI का बयान

स्क्वॉड जारी करते समय बीसीसीआई ने कहा था कि गिल को खेलने के लिए बोर्ड के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ से अंतिम फिटनेस पास करना होगा, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है।

भारत की टीम – SA T20I सीरीज

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।