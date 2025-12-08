क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) : न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ बाकी टेस्ट मैचों के लिए तीन बड़े खिलाड़ी मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर बाहर हो गए हैं। मैट हेनरी (काफ) और नाथन स्मिथ (साइड) को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान चोटें आईं।

ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर अपनी चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वह कैरेबियन जायंट्स के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल भी वेलिंगटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। ब्लंडेल को क्राइस्टचर्च में पहले टेस्ट के पहले दिन बैटिंग करते समय हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी।

इससे पहले हेनरी और स्मिथ के चोटिल होने के बाद अनकैप्ड तेज गेंदबाज माइकल रे को न्यूजीलैंड के लिए अपना पहला टेस्ट कॉल-अप मिला था। ब्लैक कैप्स ने अब वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आने वाले दूसरे टेस्ट के लिए क्रिस्टियन क्लार्क को अपनी टीम में शामिल किया है।

रे ने वारविकशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेला है, जिसमें उन्होंने 30.28 की औसत से 14 विकेट लिए हैं। कुल मिलाकर दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 69 फर्स्ट-क्लास मैचों में 205 विकेट लिए हैं। 30 साल के इस खिलाड़ी के नाम फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में आठ बार चार विकेट और तीन बार पांच विकेट हॉल हैं।फर्स्ट-क्लास में 24 साल के क्लार्क ने 27 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 33 की औसत से 77 विकेट लिए हैं। यह अनकैप्ड खिलाड़ी इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड ए के लिए बांग्लादेश दौरे का भी हिस्सा था।

तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ, जब वेस्टइंडीज ने दूसरी इनिंग में 164 ओवर बैटिंग की। वेस्टइंडीज के स्टार बैटर जस्ट ग्रीव्स अपने देश के चौथे बैटर बन गए जिन्होंने टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई। ग्रीव्स ने अपना पहला डबल-टेस्ट शतक बनाया। जस्टिन 388 बॉल पर 202 रन बनाकर नाबाद रहे जिसमें 19 चौके शामिल थे। केमार रोच ने भी दूसरे छोर से ग्रीव्स का साथ दिया और 233 बॉल पर आठ चौकों की मदद से 58 रन बनाए जिससे मेहमान टीम ने चौथी इनिंग में 164 ओवर खेलकर हार टालने में कामयाब रही।

ग्रीव्स वेस्टइंडीज के उन खास बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए जिनमें जॉर्ज हेडली (223), गॉर्डन ग्रीनिज (214), और काइल मेयर्स (210*) शामिल हैं। कुल मिलाकर, ग्रीव्स टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में डबल सेंचुरी बनाने वाले सातवें बैट्समैन हैं। एलीट लिस्ट में जॉर्ज हेडली (223), गॉर्डन ग्रीनिज (214), काइल मेयर्स (210*), नाथन एस्टल (222), सुनील गावस्कर (221), और बिल एड्रिच (219) शामिल हैं। वेस्ट इंडीज ने 561 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 163.3 ओवर में 457/6 रन बनाए और दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ।