विशाखापत्तनम : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। भारत विराट कोहली और रोहित शर्मा से फिर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते हुए जीत हासिल करके श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगा। भारत के कुछ युवा खिलाड़ी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में उन पर दबाव होगा।
दक्षिण अफ्रीका टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद अब वनडे श्रृंखला जीतने में भी कसर नहीं छोड़ेगा और ऐसे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। भारत अगर इस मैच में जीत हासिल करता है तो पिछले कुछ समय से टीम को लेकर चल रही अटकलें पर भी विराम लग जाएगा। इसके लिए कोहली और रोहित को फिर से अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन दोनों का वनडे क्रिकेट में कोई सानी नहीं है और उन्हें इस तरह के दबाव वाले मैच में खेलने का अच्छा अनुभव है। इसलिए भारत की जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
हेड टू हेड
कुल मैच - 94
भारत - 40 जीत
दक्षिण अफ्रीका - 51 जीत
नोरिजल्ट - 3
पिच रिपोर्ट
विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। यह एक चिकनी सतह है जिससे बेहतर खिलाड़ी खुलकर शॉट खेल सकते हैं। हालांकि, गेंदबाजों को भी लगातार बाउंस और गति मिलती है। बल्लेबाज यहां लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, खासकर जब मैच आगे बढ़ता है तो पिच का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां अब तक 300 से ज़्यादा का कोई स्कोर चेज नहीं हुआ है इसलिए पहले बैटिंग करने वाली टीम जरूर इस मार्क को पार करना चाहेगी।
मौसम
शनिवार विशाखापत्तनम में मौसम थोड़ा धूप वाला रहेगा। मैच के दिन तापमान लगभग 28°C रहने की उम्मीद है जबकि बारिश की सिर्फ 10% संभावना है और नमी 61% रहेगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरा मैच देखने को मिलेगा।
संभावित प्लेइंग 11
भारत : यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह
दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी