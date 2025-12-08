Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: गौतम गंभीर ने स्पष्ट किया कि हर्षित राणा को टीम इंडिया का भविष्य का नंबर 8 ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। उनका उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी को तैयार करना है जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन दे सके। टीम प्रबंधन का मानना है कि निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता के साथ गेंदबाज़ी भी कर सकने वाला खिलाड़ी ODI में बहुत महत्वपूर्ण है।

दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए ODI सीरीज में हर्षित ने अपने प्रदर्शन से टीम का भरोसा जीत लिया। अर्शदीप सिंह और प्रशिद्ध कृष्णा के साथ उन्होंने युवा पेस यूनिट को मजबूती दी और टीम इंडिया की रणनीति को और सुदृढ़ किया। कठिन परिस्थितियों में उनका संयम और मैच की स्थिति के अनुसार प्रदर्शन उन्हें लंबी अवधि के लिए भरोसेमंद बनाता है।

घरेलू रिकॉर्ड ने बढ़ाया भरोसा

हर्षित का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन भी प्रभावशाली रहा है। सिर्फ 14 मैचों में उनका औसत 31 से अधिक है, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। यह दर्शाता है कि वह लंबी पारियों के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार हैं। घरेलू अनुभव के आधार पर टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य का एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर मान रहा है।

टीम संतुलन और रणनीति में योगदान

गंभीर ने यह भी बताया कि नंबर 8 का यह ऑलराउंडर रोल टीम को संतुलन, रणनीतिक लचीलापन और भविष्य के मैचों में स्थायित्व देगा। उनके पास बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों का विकल्प होने से टीम को अलग परिस्थितियों में योजना बनाने में मदद मिलेगी।

भविष्य की पेस यूनिट का हिस्सा

शमी और सिराज के धीरे-धीरे 50 ओवर के क्रिकेट से बाहर होने के बाद टीम इंडिया ने युवा तेज़ गेंदबाज़ों पर भरोसा जताया है। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रशिद्ध कृष्णा को भविष्य की पेस रणनीति का हिस्सा बनाया गया है। यह टीम इंडिया की 2027 ODI World Cup योजना का केंद्र बिंदु है।