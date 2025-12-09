स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम से होने जा रही है। दोनों टीमों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक मज़ेदार खुलासा किया है—वह भी टॉस के लिए KL राहुल की तरह लेफ्ट-हैंड ट्रिक अपनाने वाले हैं!

टॉस की ‘किस्मत’ बदलने की कोशिश

टीम इंडिया ने हाल में कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में टॉस गंवाए हैं। KL राहुल ने तीसरे ODI में यह सिलसिला तोड़ा, जब उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में बाएं हाथ से टॉस किया और भारत की किस्मत चमक गई। इस ट्रिक को अब सूर्या भी अपनाने जा रहे हैं। प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे लगातार टॉस हारने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा: 'मैं भी लेफ्ट हैंड से टॉस करूंगा।'

कप्तान सूर्या का टॉस रिकॉर्ड कैसा है?

सूर्यकुमार यादव ने 19 नवंबर 2023 से अब तक 34 मैचों में कप्तानी की है। जीते टॉस: 13, हारे टॉस: 21, टॉस विन प्रतिशत: 38.24%. यानी सूर्या अब KL राहुल की ‘किस्मत वाली चाल’ से अपनी टॉस सफलता दर बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

हार्दिक पंड्या और शुभमन गिल की वापसी

सीरीज की सबसे बड़ी खबर भारत की दो धुरंधर वापसी हैं—हार्दिक पंड्या और शुभमन गिल। हार्दिक पंड्या एशिया कप फाइनल के बाद चोटिल थे, लेकिन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार वापसी के बाद टीम में लौट रहे हैं। गिल भी दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के दौरान हुई गर्दन की चोट से उबरकर फिट हो चुके हैं।

सूर्या ने हार्दिक की वापसी पर कहा: 'उनका अनुभव और बैलेंस टीम को एक अलग ही मजबूती देता है। नए बॉल से उनकी गेंदबाजी हमें कई कॉम्बिनेशन का फायदा देती है।'

कटक में होने वाला पहला T20I

मैच: भारत vs साउथ अफ्रीका, पहला T20I

तारीख: 9 दिसंबर 2025

स्थान: बाराबती स्टेडियम, कटक

टीम इंडिया के लिए यह सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का अहम हिस्सा है।

