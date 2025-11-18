Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ी चिंता का सामना करना पड़ रहा है। कप्तान शुभमन गिल की गर्दन की चोट के कारण उनकी उपलब्धता अभी भी संदिग्ध है। इसी बीच चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने 22 वर्षीय युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को फिर से टीम में शामिल कर लिया है।

रेड्डी को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट से पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था। वे हाल में दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ भारत A की ओर से दो लिस्ट-A मुकाबले खेलकर सीधे गुवाहाटी पहुंचे हैं।

भारत A के लिए रेड्डी का प्रदर्शन

पहले मैच में रेड्डी ने दिलानो पॉटगीटर का अहम विकेट लिया, जिन्होंने 90 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने 26 गेंदों में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर 287 रन के लक्ष्य के पीछा करने में मदद की। भारत A यह मैच 4 विकेट से जीता। दूसरे मैच में उन्हें बैटिंग-बॉलिंग का मौका नहीं मिला, क्योंकि SA A 132 पर आउट हो गई और भारत A ने 9 विकेट से जीत दर्ज की।

गिल की चोट पर क्या है अपडेट?

BCCI सूत्रों के मुताबिक बोर्ड शुभमन गिल को किसी भी तरह की जल्दबाज़ी में नहीं उतारना चाहता। उनकी स्थिति का अंतिम निर्णय मेडिकल स्कैन रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा।

स्रोत ने बताया: 'अगले 24 घंटों में निर्णय लिया जाएगा। गिल की चोट को देखते हुए उनकी वापसी में जल्दबाज़ी नहीं की जाएगी।'

अगर गिल नहीं खेलते, तो ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में भारत की कप्तानी कर सकते हैं। यह उनका पहला टेस्ट बतौर कप्तान होगा। यदि गिल बाहर होते हैं, तो टीम में अधिक लेफ्ट-हैंडर्स की मौजूदगी के कारण नितीश कुमार रेड्डी का स्थान मिलना लगभग तय माना जा रहा है। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के एक बार फिर बेंच पर बैठने की संभावना है।

टीम मैनेजमेंट जरूरत पड़ने पर अपने चार स्पिनर्स वाले कॉम्बिनेशन पर भी दोबारा सोच सकता है।

दूसरे टेस्ट में भारत की टेस्ट टीम 

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, नितीश कुमार रेड्डी।