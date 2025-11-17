स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कोलकाता टेस्ट के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोज़िशन हासिल कर ली। यह उपलब्धि उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और घरेलू कंडीशंस में उनकी घातक गेंदबाजी का एक और सबूत है।

हरभजन को पीछे छोड़ जडेजा तीसरे स्थान पर पहुंचे

जडेजा ने अपना 381वां घरेलू विकेट लेकर हरभजन सिंह (380 विकेट) को पीछे छोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों गेंदबाजों ने यह मुकाम करीब समान इनिंग्स में हासिल किया—जडेजा 201 इनिंग्स में, जबकि हरभजन ने भी 201 इनिंग्स ही खेली थीं। यह तुलना जडेजा के प्रभाव और निरंतरता को और भी खास बनाती है।

भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट — भारतीय गेंदबाज

1. 476 – अनिल कुंबले (204 इनिंग्स)

2. 475 – रविचंद्रन अश्विन (193 इनिंग्स)

3. 381 – रविंद्र जडेजा (201 इनिंग्स)*

4. 380 – हरभजन सिंह (201 इनिंग्स)

5. 319 – कपिल देव (202 इनिंग्स)

6. 211 – जवागल श्रीनाथ (137 इनिंग्स)

7. 201 – जहीर खान (137 इनिंग्स)

8. 168 – मोहम्मद शमी (91 इनिंग्स)

9. 153 – कुलदीप यादव (88 इनिंग्स)*

10. 152 – जसप्रीत बुमराह (98 इनिंग्स)*

घरेलू परिस्थितियों में जडेजा का दबदबा जारी

भारतीय कंडीशंस में जडेजा हमेशा से टीम के लिए मैच-विनर रहे हैं। उनकी सटीक लाइन-लेंथ, तेज स्पिन, और नीची रहने वाली गेंदों पर पकड़ विरोधी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती रहती है। यही कारण है कि घरेलू पिचों पर जडेजा, अश्विन और कुंबले जैसे दिग्गजों की सूची में अब मजबूती से अपनी जगह बना चुके हैं।

कुंबले और अश्विन ही अब आगे

इस नई उपलब्धि के बाद जडेजा से आगे अब सिर्फ दो भारतीय दिग्गज रह गए हैं — अनिल कुंबले (476) और रविचंद्रन अश्विन (475)। अगर जडेजा इसी लय में जारी रहे, तो आने वाले महीनों में यह गैप काफी कम होता दिख सकता है।