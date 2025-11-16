नई दिल्ली: कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 30 रनों की हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद जियोस्टार के पोस्ट-मैच शो ‘क्रिकेट लाइव’ में पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने भारत की गलतियों, पिच की चुनौतियों और कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति पर खुलकर बात की।

कुंबले ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने मुश्किल परिस्थितियों का भारतीय टीम से कहीं बेहतर उपयोग किया। वे बोले, 'दक्षिण अफ्रीका ने निश्चित रूप से हालात का फायदा उठाया। पिच पर काफी उछाल और अनियमितता थी, लेकिन भारत फिर भी अधिक रन बना सकता था। शुभमन गिल का दोनों पारियों में न खेल पाना टीम के लिए बड़ी कमी साबित हुआ।'

उन्होंने आगे कहा कि बल्लेबाजी में भारत दबाव में घबरा गया और परिस्थितियों से ज़रूरत से ज़्यादा डर गया। कुंबले बोले, 'वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने दिखाया कि टिके रहकर रन बनाए जा सकते हैं। लेकिन भारत ने पिच को देखकर खेला, गेंद को देखकर नहीं।'

भारत 123 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं कर सका, जिस पर कुंबले ने कहा कि भारतीय गेंदबाजी बदलाव भी उस समय थोड़े कठोर और रक्षात्मक नज़र आए। 'दिन की शुरुआत में बुमराह को पहला ओवर न देना और क्षेत्ररक्षण में खामियां भारत को भारी पड़ीं।'

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें वह पहचान नहीं मिलती जिसकी वे हकदार हैं। 'बावुमा ने कप्तान के रूप में 11 में से 10 टेस्ट जीते हैं। उनकी रणनीति, फील्ड सेटिंग और गेंदबाजों का इस्तेमाल शानदार था।'

कुंबले ने माना कि बावुमा के गेंदबाजी बदलाव ने मैच का रुख बदल दिया, खासकर जब एडेन मार्करम को सही समय पर लाया गया। हालांकि केशव महाराज का एक महंगा ओवर भी था, लेकिन टीम ने सही फैसलों से हालात अपने पक्ष में कर लिए।

कुल मिलाकर, कुंबले ने साफ कहा कि, 'भारत इस मैच में दक्षिण अफ्रीका से हर विभाग में पीछे रहा और पिच को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखा।'