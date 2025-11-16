ईडन गार्डन्स: कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराकर गांधी-मेंडेला ट्रॉफी की दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मैच के बाद SA के स्टार स्पिनर केशव महाराज ने बताया कि कैसे अक्षर पटेल के लगातार दो छक्के और एक चौका झेलने के बाद भी उन्होंने अपना प्लान नहीं बदला और पांचवीं गेंद पर उन्हें आउट कर मैच का रुख बदल दिया।

महाराज ने बताया— छक्के खाने के बाद क्या था प्लान?

महाराज ने कहा: 'दो छक्के और एक चौका खाने के बाद थोड़ी घबराहट जरूर हुई, लेकिन मैं सिर्फ अपने प्लान पर फोकस करना चाहता था। तेम्बा (बावुमा) का शानदार कैच मैच का टर्निंग पॉइंट था।'

34वें ओवर में अक्षर पटेल ने पहले दो छक्के और फिर चौका जड़कर दबाव बनाया। लेकिन पांचवीं गेंद पर उनके स्लॉग स्वीप का टॉप एज निकला और कप्तान तेम्बा बावुमा ने मिडविकेट से लंबी दौड़ लगाकर बेहतरीन कैच लिया।

इसके बाद महाराज ने मोहम्मद सिराज को भी आउट किया और SA की 30 रन की जीत लगभग तय कर दी।

साइमन हार्मर की तारीफ— ‘मुझसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहा’

महाराज ने युवा स्पिनर साइमन हार्मर की जमकर तारीफ की, जिन्होंने मैच में कुल 8 विकेट चटकाए।

उन्होंने कहा: 'हार्मर ने दिखा दिया कि वह क्यों 1000 फर्स्ट क्लास विकेट वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने मुझसे ज्यादा निरंतरता दिखाई। मारको जैनसन ने भी शानदार गेंदबाजी की। तेम्बा ने हम पर जो भरोसा दिखाया, उसका श्रेय उन्हें जाता है।'

पहला टेस्ट: भारत 93/9 पर ढेर

भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 124 रन चाहिए थे, लेकिन SA के गेंदबाजों ने कड़े लाइन-लेंथ के साथ भारतीय बल्लेबाजी को ढहा दिया।

भारत: 93/9 (शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं), साइमन हार्मर: 4/21, मारको जैनसन: 2/15, वॉशिंगटन सुंदर: 31(92) – सबसे ज्यादा रन। यह भारत में दक्षिण अफ्रीका की 15 साल बाद पहली टेस्ट जीत है।

दूसरा टेस्ट

सीरीज का दूसरा टेस्ट 22–26 नवंबर को गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में खेला जाएगा।