रायपुर: टीम इंडिया की वनडे फॉर्म भले ही उतार-चढ़ाव से गुजर रही हो, लेकिन टॉस हारने की ‘परंपरा’ लगातार जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में अपना लगातार 20वां टॉस गंवा दिया। यह सिलसिला 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से शुरू हुआ था और दो साल बाद भी नहीं टूटा है।

कप्तान चाहे रोहित शर्मा हों, शुभमन गिल हों या केएल राहुल, टॉस लगातार विपक्ष के पक्ष में ही जा रहा है। टॉस 20 बार लगातार हारने की संभावना सिर्फ 0.00000095, यानी 10 लाख में एक मानी जा रही है।

KL राहुल बोले—“प्रेशर सबसे ज्यादा तो टॉस का है”

टॉस हारने के बाद राहुल ने खुलकर अपनी झुंझलाहट जाहिर की। उन्होंने रवि शास्त्री से कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो सबसे ज्यादा प्रेशर टॉस का ही है। हम काफी समय से टॉस नहीं जीते। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन साफ है कि यह काम नहीं कर रही।'

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, जबकि राहुल ने विजयी संयोजन में बदलाव न करने का फैसला किया।

राहुल ने ‘ड्यू फैक्टर’ पर भी जताई चिंता

भारतीय कप्तान ने बताया कि मैदान पर ड्यू का काफी असर रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'भारत में इस समय हर जगह ड्यू रहती है। हमारे गेंदबाजों ने पिछले मैच में इसे अच्छी तरह हैंडल किया था। वही आत्मविश्वास लेकर हम इस मैच में उतरेंगे।'

IND vs SA: दूसरे वनडे में दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बवुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डि ज़ोरज़ी, डेवॉल्ड ब्रेविस, मार्को जैनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एंगिडीl