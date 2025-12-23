नई दिल्ली: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस खास मुलाकात में नीरज के साथ उनकी पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रहीं। बातचीत के दौरान खेल और उससे जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई खास मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई, जहां खेल समेत कई विषयों पर सार्थक बातचीत हुई।

निजी जीवन में नई शुरुआत

नीरज चोपड़ा ने इस साल की शुरुआत में पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से निजी समारोह में विवाह किया था। फिलहाल नीरज किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और आगामी सत्र की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं।

मिला-जुला रहा नीरज का साल

2025 का साल नीरज चोपड़ा के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंककर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। हालांकि फिटनेस समस्याओं के कारण वह विश्व चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके और आठवें स्थान पर रहे।

कोच बदला, भविष्य पर नजर

सत्र की शुरुआत में नीरज ने चेक गणराज्य के दिग्गज जान जेलेजनी को अपना नया कोच नियुक्त किया। जेलेजनी तीन ओलंपिक स्वर्ण पदकों के विजेता हैं और उनके नाम 98.48 मीटर का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। नीरज ने बेंगलुरु में अपने नाम से आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता की मेजबानी की और खिताब भी जीता।