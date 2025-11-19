स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहला टेस्ट हारकर टीम इंडिया पहले ही 0-1 से पीछे है। अगर भारत यहां भी चूक गया, तो साउथ अफ्रीका भारत को क्लीन स्वीप कर देगा।

सीरीज़ बचानी है तो टीम इंडिया को करने होंगे ये 5 बड़े काम:

1. बल्लेबाजी में जिम्मेदारी

कोलकाता टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज़ों ने कई बार लापरवाही दिखाई। बेवजह शॉट और बिना प्लानिंग के बैटिंग ने टीम को भारी नुकसान दिया। गुवाहाटी में भारत को धैर्य, तकनीक और समझदारी दिखानी ही होगी, ताकि भारत अच्छा स्कोर बना सके।

2. आत्मविश्वास के साथ स्पिनर्स को खेलना

पिछले कुछ समय से भारतीय बल्लेबाज़ खुद स्पिन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ से लेकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट तक यही समस्या दिखी। भारतीय परिस्थितियों में स्पिन बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर भारतीय बल्लेबाज़ों ने स्पिन को ठीक से पढ़ा, तो गुवाहाटी में परेशानी नही होगी।

3. साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज़ी को जल्दी आउट करना

कोलकाता टेस्ट में दूसरी पारी में टेम्बा बावुमा की 55 रन की महत्वपूर्ण पारी भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज़ अनुभवी भी हैं और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। भारत को एक भी बल्लेबाज़ को हल्के में नहीं लेना होगा।

4. अच्छी शुरुआत करना

पहले टेस्ट में भारत लगातार शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाया। अगर टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप हुआ, तो निचला क्रम दबाव नहीं झेल पाएगा। ओपनर्स को अच्छी नींव रखनी ही होगी।

5. गेंदबाज़ी में एक जैसी योजना अपनाना

पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाज़ों का प्लानिंग कई बार बिखरा हुआ दिखा। लगातार सही लाइन-लेंथ न पकड़ पाना और विकेट न निकाल पाने की जल्दबाज़ी टीम को महंगी पड़ी। गुवाहाटी में हर गेंद की योजना सटीक होनी चाहिए।

अगर भारत इस पर काम करता है तो निश्चित रूप से भारत 1-1 से सीरीज खत्म करने में कामयाब होगा।