स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को Dr. Y.S. राजशेखर रेड्डी ACA–VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। पहले दो मैच में एक-एक जीत होने के बाद विजेता टीम वही बनेगी जिसने विजाग में अंतिम ODI जीता।

विशाखापत्तनम: मैदान और पिच का रुख

यह मैदान बल्लेबाज़ियों के लिए अनुकूल माना जाता है- यहां गेंद बल्ले को अच्छी तरह आती है, जिससे शॉट्स लगाना आसान होता है। पारी शुरू करते हुए टीमें अक्सर 300+ रन का टारगेट देख सकती हैं। हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाज़ों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ेगी, स्पिनर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

टीम इंडिया का रिकॉर्ड विशाखापत्तनम

टीम इंडिया ने यहां अब तक 10 ODI खेले हैं- जिनमें से 7 में जीत, 2 में हार और 1 मैच टाई रहा। मैदान पर भारत द्वारा बनाया गया सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर 387/5 है, जो 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हासिल हुआ था। इसके अलावा 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 356/9 का स्कोर भी भारत द्वारा बनाया गया था। विशाखापत्तनम में विराट कोहली का बल्ला खास रहा है- उन्होंने 7 मैचों में 587 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्ध-शतक शामिल हैं।

भारत के लिए चेतावनियां

हालांकि यह मैदान भारतीय टीम के लिए ज़्यादातर फायदेमंद रहा है, लेकिन 2023 में यहां उन्हें 10 विकेट से हार का सामना भी करना पड़ा था- यह पिछली हार रही है। अगर भारत बल्लेबाज़ी में जल्दी धूप में संघर्ष करता है या गेंद अच्छे से नहीं खेल पाता है, तो स्पिन और स्लो गति वाले विकेट दक्षिण अफ्रीका को मदद दे सकते हैं।

तीसरा ODI: क्या उम्मीद करें?

हवा-पिच बल्लेबाज़ों को सपोर्ट देती है, साथ ही शुरुआत में कुछ गेंदबाज़ी मदद भी मिल सकती है। मतलब अगर भारत की शुरुआत ठीक रही, तो 300+ स्कोर की संभावना है। लेकिन अगर भारत विफल हुआ, तो स्पिन गेंदबाज़ों और धीरे रफ्तार वाले विकेट दक्षिण अफ्रीका को वापसी का मौका दे सकते हैं। पिछले रिकॉर्ड और आगली तैयारी को देखते हुए, भारत के लिए यह विजा्ग एक “फॉरच्यून ग्राउंड” साबित हो सकता है — लेकिन मैच जीतने के लिए बल्लेबाज़ों का कड़ा प्रयास जरूरी होगा।