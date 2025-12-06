स्पोर्ट्स डेस्क : विशाखापत्तनम में खेले गए भारत और साउथ अफ्रीका के तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में टीम इंडिया और व्यक्तिगत खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस मैच ने न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा को दिखाया, बल्कि युवा खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों की बेहतरीन साझेदारी का भी उदाहरण पेश किया।

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे किए

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और ओपनर रोहित शर्मा ने इस मैच में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर लिए। इस उपलब्धि के साथ वे भारत के चौथे बल्लेबाज बने जिन्होंने यह मील का पत्थर हासिल किया। इससे पहले इस मुकाम को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने हासिल किया था।

रोहित शर्मा ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए विशाखापत्तनम वनडे में 25वां रन बनाया। उन्होंने स्पिनर केशव महाराज की गेंद पर एक रन लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। रोहित शर्मा अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं।

यशस्वी जायसवाल ने चौथे ही वनडे में बनाया पहला शतक

युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने चौथे ODI मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला शतक बनाया। उन्होंने 111 गेंदों में यह शतक पूरा किया, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। यशस्वी ने धीमी शुरुआत के बाद रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को मजबूत आधार दिया और टीम को जीत की राह पर आगे बढ़ाया। यशस्वी ने इससे पहले सीरीज के पहले और दूसरे मैच में 18 और 22 रन बनाए थे। तीसरे मैच में उन्होंने अपनी क्षमता साबित की और सभी आलोचकों को गलत साबित किया।

ओपनिंग साझेदारी और टीम रिकॉर्ड

इस मैच में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी टीम इंडिया की जीत के लिए निर्णायक रही। रोहित शर्मा ने ODI में 35वीं बार शतकीय साझेदारी से शुरुआत की, जबकि भारत में यह ओपनिंग में 100+ रन की 10वीं पार्टनरशिप रही।

विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज क्यों मिला

सीरीज में विराट कोहली ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 3 मैचों में 2 शतक के साथ 302 महत्वपूर्ण रन बनाए और दबाव की परिस्थितियों में भी टीम को संभाला। उनके अनुभव और लगातार योगदान को देखते हुए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार विराट के स्थिर प्रदर्शन और मैच विजयी योगदान के लिए दिया गया। कोहली वनडे में 11 बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीत चुकें हैं। उनसे आगे सिर्फ अब सचिन तेंदुलकर ही हैं।



कुलदीप यादव ने रचा इतिहास

स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। उन्होंने मैच में 4 विकेट लेकर अपनी टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। इस प्रदर्शन के साथ कुलदीप अब वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा बार 4-विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। कुलदीप ने अब तक 11 बार 4 विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे आगे केवल अनुभवी गेंदबाज अजीत अगरकर हैं जिन्होंने यह कारनामा 12 बार किया, जबकि मोहम्मद शमी ने 16 बार ऐसा किया। कुलदीप की शानदार गेंदबाजी की मदद से टीम इंडिया ने विपक्षी बल्लेबाजों को काबू में रखा और मुकाबले में मजबूत स्थिति बनाई।

अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स

रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय रन सूची में 13वें नंबर पर जगह बनाई। उन्होंने यह मुकाम अपनी 505 इंटरनेशनल मैचों में हासिल किया।