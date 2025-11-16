स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता के एडेन गार्डन्स में भारत के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की चोट ने टीम को तीसरे दिन भी झटका दिया। BCCI ने 16 नवंबर को पुष्टि की कि गिल पहले टेस्ट के शेष मैच में हिस्सा नहीं लेंगे और फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं।

गिल की चोट का हाल

दूसरे दिन, गिल ने सिर्फ तीन गेंदों का सामना किया और चार रन बनाए। साउथ अफ्रीका के साइमॉन हार्मर की गेंद पर चौका लगाने के बाद उन्हें गले में असहजता हुई। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया और तुरंत अस्पताल में जांच कराई गई।

BCCI के बयान के अनुसार: 'कप्तान शुभमन गिल को दूसरे दिन गले में चोट लगी थी। दिन के खेल के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे फिलहाल निगरानी में हैं और टेस्ट मैच के शेष खेल में हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है।'

मोर्केल का बयान

भारत के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्केल ने कहा कि गिल की चोट तीन फॉर्मेट के भारी शेड्यूल की वजह से नहीं हुई। मोर्केल ने कहा:

'गिल बहुत फिट खिलाड़ी हैं और अपनी देखभाल अच्छे से करते हैं। यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण था कि सुबह उठते ही उन्हें गले में अकड़न महसूस हुई। उस समय हमें उनके साथ एक और साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन समय गलत था।'

भारत के लिए बड़ा झटका

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी भारत के बल्लेबाजी क्रम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी। कोलकाता के कठिन बैटिंग कंडीशन्स में गिल की कमी टीम के लिए चिंता का विषय है। इससे यह बहस फिर से शुरू हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चोटिल खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्थापन की सुविधा कब तक लागू होगी।