कोलकाता : कप्तान टेम्बा बावुमा (नाबाद 55) की जुझारू पारी के बाद साइमन हार्मर (चार विकेट), माकर यानसन और केशव महाराज ( दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर विश्व चैंपियनशिप विजेता दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में तीसरे ही दिन भारत को रविवार को 30 रनों से हरा दिया।

124 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत को तेज गेंदबाज माकर यानसन ने भोजनकाल से पहले यशस्वी जयसवाल और केएल राहुल को सस्ते में निपटा दिया। भोजनकाल तक भारत ने दो विकेट पर 10 रन बना लिये थे। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में माकर यानसन ने यशस्वी जयसवाल (शून्य) को विकेटकीपर काइल वेरेन के हाथों कैच आउट कराकर दक्षिण अफ्रीका पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने तीसरे ओवर में केएल राहुल को भी उसी तरह आउट कराकर दिखाया कि बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पिच पर वह आसानी से भारत को जीतने नहीं देंगे।

भारत का तीसरा विकेट 15वें ओवर में ध्रुव जुरेल (13) के रूप में गिरा। उन्हें साइमन हार्मर ने आउट किया। इसके बाद तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आये और तू चल मैं आया की तर्ज पर एक-एक कर पवेलियन लौटते चले गये। ऋषभ पंत (दो) और रवींद्र जडेजा (18) को हार्मर ने आउट किया। 31वें ओवर में एडन मारक्रम ने वॉशिंगटन सुंदर (31) को आउटकर भारत की मैच जीतने की उम्मीद को खत्म कर दिया। 35वें ओवर में केशव महाराज ने अक्षर पटेल (26) और मोहम्मद सिराज को आउटकर भारत की दूसरी पारी का 93 के स्कोर पर अंत कर दिया। केशव महाराज ने अपने ओवर में एक चौका और दो छक्के खाने के बाद अक्षर पटेल का शिकार किया।

इससे पहले मोहम्मद सिराज (दो रन देकर दो विकेट) और जसप्रीत बुमराह (एक विकेट) के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने सुबह के सत्र में भोजनकाल से पहले दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी को 153 रनों के स्कोर पर समेट दिया। कप्तान टेम्बा बावुमा (नाबाद 55) की जुझारू बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और मुश्किल पिच पर भारत को जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला। दक्षिण अफ्रीका ने कल के सात विकेट पर 93 रनों से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में टेम्बा बावुमा ने अपनी जुझारु बल्लेबाजी का परिचय देते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी दौरान जसप्रीत बुमराह ने कॉर्बिन बॉश (29) को बोल्डकर भारत को आठवीं सफलता दिलाई। इसके बाद 54वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने पहले साइमन हार्मर (सात) को बोल्ड किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज को पगबाधा आउटकर 153 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी का अंत कर दिया।

पहली पारी के आधार पर भारत को मिली बढ़त 30 रनों की बढ़त के आधार पर उसे जीत के लिए 124 रनों का लक्ष्य मिला। भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने चार ने चार विकेट लिये। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को दो-दो विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। भारत का सुबह के सत्र में दक्षिण अफ्रीका को अतिरिक्त रन बनाने के मौके देना अंतत: भारी पड़ा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन के कारण अस्पताल में भर्ती थे और बल्लेबाजी करने नहीं आ पाये। भारत की पारी 93 रन पर सिमट गई।

पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स की हल्की घास वाली काली मिट्टी से बनी ईडन गार्डन्स की पिच से तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से 2017 में तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिच के बाद यह पिच फिर से स्पिनरों के अनुकूल हो गई है, खासकर तीसरे दिन के बाद। सुबह के सत्रों में तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट मिलने की संभावना है जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद है। टॉस जीतने वाली टीमों के पहले बल्लेबाजी करने की उम्मीद है और इस मैदान पर पहली पारी में 370-380 रनों का लक्ष्य प्रतिस्पर्धी माना जाता है।

मौसम

14 नवंबर : तापमान 18°C ​​से 28°C के बीच रहेगा और आसमान में धुंध छाई रहेगी। उत्तर-पश्चिम से 13 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी। यह हल्का मौसम टेस्ट मैच शुरू करने वाले खिलाड़ियों के लिए आदर्श है और बारिश से खेल में कोई खलल पड़ने की उम्मीद नहीं है।

15 नवंबर : तापमान 19°C से 28°C के बीच रहेगा और उत्तर-पश्चिम से 11 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम का यह स्थिर मिजाज गेंदबाजों और बल्लेबाजों को मैच की शुरुआत में अपनी लय में आने में मदद करेगा।

16 नवंबर : धूप वाला दिन, अधिकतम तापमान 29°C रहेगा। 11 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली उत्तरी हवाएं हल्की हवाएं प्रदान करेंगी, जिससे आउटफील्ड रन बनाने के लिए तेज़ होगी और गेंदबाजों को स्विंग करने में मदद मिलेगी।

17 नवंबर : एक और धूप वाला दिन, अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 18°C ​​के आसपास रहेगा। स्थिर मौसम खेल के लिए अच्छी स्थिति बनाए रखेगा, जिससे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों को मदद मिलेगी।

18 नवंबर : तापमान 30°C तक और उत्तर-पश्चिमी हवाएं 11 किमी/घंटा की रफ़्तार से। धूप खिली रहने से पिच सूखी और स्थिर रहेगी जिससे उछाल और गति बरकरार रहने की संभावना है जिसका तेज गेंदबाज मैच के आखिरी क्षणों में आनंद लेंगे।

प्लेइंग 11

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (डब्ल्यू), साइमन हार्मर, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

भारत : यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज