स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से कटक में शुरू होने वाली T20I सीरीज टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप तैयारी का एक अहम हिस्सा मानी जा रही है। इसी बीच पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात में होगी कि भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह के ओवरों का प्रबंधन कैसे करती है। इस साल T20I में भारत ने बुमराह को मुख्य रूप से पावरप्ले में इस्तेमाल किया है, जिससे डेथ ओवर्स में उनका उपयोग सीमित हो जाता है। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या की वापसी और अभिषेक शर्मा का फॉर्म भी चर्चा के बड़े मुद्दे हैं।

भारत की रणनीति का केंद्र : बुमराह का ओवर मैनेजमेंट

पार्थिव पटेल ने इस सीरीज को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि टीम बुमराह का उपयोग किस तरह करती है, यह बड़ा निर्णायक पहलू होगा। उन्होंने कहा कि एशिया कप के बाद से भारत लगातार पावरप्ले में बुमराह के तीन ओवर इस्तेमाल कर रहा है। यही रणनीति ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी अपनाई गई थी। हालांकि, ऐसा करने से डेथ ओवर्स के लिए केवल एक ही ओवर बचता है, जो आमतौर पर 19वां ओवर होता है। पटेल के अनुसार, यदि भारत पावरप्ले में बुमराह से तीन ओवर करवाता है, तो टीम को डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह को ज्यादा जिम्मेदारी देनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि बुमराह की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए ओवर मैनेजमेंट बेहद सोच-समझकर करना होगा।

हार्दिक पांड्या की वापसी: टीम को नई मजबूती

एशिया कप के दौरान लगी क्वाड्रिसेप्स चोट से उबरकर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी भारतीय टीम के लिए राहत लेकर आई है। पटेल ने कहा कि पंड्या की मौजूदगी भारत के T20 वर्ल्ड कप अभियान का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर अपनी फॉर्म का सबूत दिया, और बैट-बॉल दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। पटेल ने माना कि हार्दिक सिर्फ एक ऑलराउंडर ही नहीं, बल्कि एक मैच-विनर हैं, जिनकी मौजूदगी टीम को बैलेंस के साथ अनुभव भी देती है। उनका कहना है कि पंड्या वापस लय में दिखाई दे रहे हैं, और उनसे टीम को भारी उम्मीदें होंगी।

अभिषेक शर्मा : युवा ओपनर पर सबकी निगाहें

इस समय भारतीय T20I टीम में सबसे ज्यादा चर्चित नामों में से एक है बाएं हाथ का ओपनर अभिषेक शर्मा। उन्होंने इस वर्ष सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 50 से अधिक की औसत और 249 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी का जलवा बनाए रखा है। बंगाल के खिलाफ उनकी 52 गेंदों पर 148 रन वाली पारी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया।

पार्थिव पटेल ने अभिषेक को 'सीजन का प्लेयर' बताते हुए कहा कि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वह एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे। वर्तमान में वे दुनिया के नंबर एक T20I बल्लेबाज हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में भारत की सफलता काफी हद तक उनके टॉप-ऑर्डर प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।