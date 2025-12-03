स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने के बेहद करीब हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में 57 रन की शानदार पारी खेलने वाले रोहित अब सिर्फ 41 रन दूर हैं 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने से। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। उनसे पहले यह कारनामा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ कर चुके हैं।

20,000 रन क्लब: किन-किन दिग्गजों का नाम शामिल?

सचिन तेंदुलकर – 34,357 रन

विराट कोहली – 27,808 रन

राहुल द्रविड़ – 24,064 रन

रोहित शर्मा अभी तक 19,959 रन बना चुके हैं, जिसमें 503 मैचों में 50 शतक और 110 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने टेस्ट में 4,301 रन, टी20I में 4,231 रन और वनडे में 11,427 रन बनाए हैं।

रोहित की ODI फॉर्म शानदार

साल 2025 वनडे फॉर्मेट में रोहित के करियर का सबसे बेहतरीन समय रहा है। उन्होंने इस वर्ष 12 वनडे मैचों में 561 रन बनाए हैं, औसत 51 और स्ट्राइक रेट लगभग 100 के साथ। इस दौरान उन्होंने दो शतक और तीन अर्धशतक जड़े हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था, और रांची में पहले वनडे में 51 गेंदों पर 57 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

ODI में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा

रांची वनडे में रोहित ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, उन्होंने 352 छक्के लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351 छक्के) को पीछे छोड़ दिया। खास बात यह रही कि रोहित ने यह रिकॉर्ड 100 कम इनिंग्स में तोड़ा, अफरीदी: 369 इनिंग्स, रोहित: 269 इनिंग्स।

अगला मुकाबला—नजर रहेगी बड़े रिकॉर्ड पर

रोहित शर्मा अब 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में उतरेंगे। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या वह इसी मैच में 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करते हुए एलीट क्लब में शामिल होते हैं।