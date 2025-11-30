स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रोहित अब वनडे क्रिकेट में 352 छक्कों के साथ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित को इस मैच से पहले ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 छक्कों की जरूरत थी। रोहित ने इस मामले में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351) को पीछे छोड़ दिया है जो इससे पहले वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के (351) मारने वाले खिलाड़ी थे।

रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। रोहित ने अपनी पारी के दौरान 51 गेंदों में 57 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

रोहित शर्मा – 352

शाहिद अफरीदी – 351

क्रिस गेल – 331

सनथ जयसूर्या – 270

महेंद्र सिंह धोनी – 229

रोहित का वनडे में धमाकेदार सफर

रोहित शर्मा को क्रिकेट जगत ‘हिटमैन’ नाम यूं ही नहीं कहता। अपने तीनों फॉर्मेट में लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर रोहित ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। अब तक वे 276 वनडे मैचों में 11,427 रन और 352 छक्के जमा चुके हैं। भारत की ओर से ODI में सबसे ज्यादा छक्के भी उन्हीं के नाम हैं। MS धोनी उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 229 छक्के लगाए थे।

प्लेइंग 11

भारत : रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन