स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय रन मशीन विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आधुनिक क्रिकेट में उनसे आगे निकलना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए आसान नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और शानदार शतक जड़कर कोहली अब इस विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा ODI शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। यह उपलब्धि उन्होंने सिर्फ 30 इनिंग्स में हासिल की, जो उनके करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है। इस रिकॉर्ड ने क्रिकेट जगत में उत्सुकता बढ़ा दी है, क्योंकि कोहली अब लगातार कई ऐतिहासिक मील के पत्थर अपने नाम कर रहे हैं। कोहली ने अपनी पारी के दौरान कुल 120 गेंदें खेली और 11 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 135 रन बनाए।

द. अफ्रीका के खिलाफ सबसे सफल बल्लेबाज बने कोहली

साउथ अफ्रीका हमेशा से तेज़ गेंदबाज़ी अटैक के लिए जाना जाता है, लेकिन विराट कोहली के सामने यह चुनौती कभी बड़ी नहीं दिखी। कोहली ने अपने करियर की छठवीं ODI सेंचुरी लगाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 30 इनिंग्स में हासिल की, जो उनकी निरंतरता और मानसिक मजबूती का स्पष्ट उदाहरण है।

कोहली की बल्लेबाज़ी के अंदाज़ में परिपक्वता, तकनीक और इस विरोधी पर गहरा प्रभुत्व साफ दिखाई देता है। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज़, चाहे वह कगिसो रबाडा हों या नांद्रे बर्गर, अक्सर कोहली के सामने अपनी योजनाओं को सफल नहीं कर पाते।

दूसरे स्थान पर डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर

विराट कोहली के इस रिकॉर्ड के बाद अब दूसरे स्थान पर दो दिग्गज बल्लेबाज़ हैं डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर। डेविड वॉर्नर ने 30 इनिंग्स में 5 शतक लगाए। सचिन तेंदुलकर ने 57 इनिंग्स में 5 शतक दर्ज किए। इन दोनों खिलाड़ियों का नाम अपने-अपने दौर में दबदबे के लिए जाना जाता है, लेकिन कोहली की गति उनसे कहीं अधिक तेज़ है। विशेष रूप से सचिन ने दक्षिण अफ्रीका जैसी कठिन टीम के खिलाफ 57 इनिंग्स तक संघर्ष किया, जबकि कोहली ने लगभग आधे मैचों में ही उनसे अधिक शतक बना दिए।

केन विलियमसन का नाम भी सूची में शामिल

इस सूची में चौथे स्थान पर न्यूज़ीलैंड के भरोसेमंद कप्तान केन विलियमसन हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 इनिंग्स में 4 शतक बनाए हैं। विलियमसन अपने शालीन और तकनीकी बल्लेबाज़ी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोहली के स्तर तक पहुंचने में उन्हें अभी भी दूरी तय करनी होगी।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा ODI शतक:

6 – विराट कोहली (30 इनिंग्स)*

5 – डेविड वॉर्नर (30 इनिंग्स)

5 – सचिन तेंदुलकर (57 इनिंग्स)

4 – केन विलियमसन (19 इनिंग्स)

कोहली ने इन सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए सूची में पहला स्थान हासिल किया, जो यह दिखाता है कि वह कठिन परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण विपक्ष के खिलाफ भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।

क्या कोहली आगे बढ़कर नया वैश्विक रिकॉर्ड बना सकते हैं?

विराट कोहली की फिटनेस, कौशल और रनों की भूख को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह आने वाले वर्षों में और भी कई ODI रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट, औसत और शतक बनाने की लगातार क्षमता यह दर्शाती है कि वह अभी अपने सर्वोच्च चरण में ही हैं। यदि कोहली इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो वह न सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि सभी टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक का रिकॉर्ड भी और मजबूत कर सकते हैं।

