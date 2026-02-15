स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर एक बार फिर विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा साबित कर दिया। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 176 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा और फिर शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को 114 रन पर समेट दिया। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि रणनीति, संतुलन और दबाव झेलने की क्षमता में भी भारत की श्रेष्ठता दिखाती है। आइए जानते हैं भारत की इस बड़ी जीत के 5 अहम कारण-

ईशान किशन की मैच विनिंग पारी

भारत की जीत की नींव Ishan Kishan ने रखी। उन्होंने 40 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शुरुआती झटकों के बावजूद उन्होंने पारी को संभाला और रन गति को गिरने नहीं दिया। उनकी आक्रामक लेकिन नियंत्रित बल्लेबाजी ने भारत को 176 जैसे प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखने में उनकी भूमिका निर्णायक रही।

मध्यक्रम का उपयोगी योगदान

हालांकि कुछ विकेट जल्दी गिरे, लेकिन तिलक वर्मा (25), सूर्यकुमार यादव (32) और शिवम दुबे (27) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन पारियों ने स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। अंत में रिंकू सिंह का नाबाद रहना भी अहम रहा। यह सामूहिक प्रयास दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि कई बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी निभाई।

भारतीय गेंदबाजों की घातक शुरुआत

176 रन का बचाव करते हुए भारत को तेज शुरुआत की जरूरत थी, जो उसे जल्दी मिल गई। Hardik Pandya ने पहले ही ओवर में विकेट दिलाकर पाकिस्तान को दबाव में डाल दिया। इसके बाद Jasprit Bumrah ने लगातार सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। पाकिस्तान का स्कोर 34/4 हो गया, जिसने मैच का रुख लगभग तय कर दिया।

स्पिनरों की कसी हुई गेंदबाजी

मध्य ओवरों में Axar Patel और Varun Chakravarthy ने रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। दोनों ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान की वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया। अक्षर ने बाबर आजम जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट किया, जबकि चक्रवर्ती ने निचले क्रम को समेट दिया।

दबाव में पाकिस्तान की गलतियां

पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में दिखी। कप्तान सलमान आगा और बाबर आजम जल्दी आउट हो गए। उस्मान खान ने 44 रन बनाकर उम्मीद जगाई, लेकिन उनका विकेट गिरते ही टीम बिखर गई। साझेदारी टिक नहीं पाई और 18 ओवर में पूरी टीम 114 रन पर सिमट गई।