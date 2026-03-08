Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से ठीक पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम चयन से जुड़े कुछ अहम फैसलों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान कई बार ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़े, जिनसे कुछ खिलाड़ी खुश नहीं थे। सूर्यकुमार ने स्पष्ट किया कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर उन्होंने कई रणनीतिक फैसले लिए, जिनका मकसद सिर्फ टीम को जीत के करीब पहुंचाना था। इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने को लेकर हुई।

चयन के फैसलों पर सूर्यकुमार का खुलासा

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम के अंदर कई बड़े फैसले लेने पड़े। उन्होंने बताया कि कप्तान और कोच मिलकर टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन तय करते हैं।

सूर्यकुमार ने कहा: 'कठिन फैसले मैं और गौतम गंभीर मिलकर लेते हैं। अक्षर खुश नहीं थे जब उन्हें ड्रॉप किया गया, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है। हम हमेशा खिलाड़ियों को कारण बताते हैं ताकि टीम में पारदर्शिता बनी रहे।'

अक्षर पटेल को ड्रॉप करने का फैसला

सुपर-8 चरण में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए उपकप्तान अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया था। दरअसल, नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में वॉशिंगटन सुंदर को मौका देने के बाद टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उसी संयोजन के साथ उतरने का फैसला किया। हालांकि यह रणनीति भारत के लिए सफल नहीं रही और टीम को उस मैच में 76 रन से हार का सामना करना पड़ा।

वॉशिंगटन सुंदर का सीमित योगदान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन खास प्रभावी नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ दो ओवर गेंदबाजी की और 11 रन बनाए, जबकि भारत 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबला हार गया। इस हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने अगले मैच में फिर से अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया।

सेमीफाइनल में अक्षर पटेल ने दिखाई अहम भूमिका

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।उन्होंने अपने चार ओवर में 35 रन देकर टॉम बैंटन का महत्वपूर्ण विकेट लिया। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी शानदार रही।

अक्षर ने तीन महत्वपूर्ण कैच पकड़े, जिनमें हैरी ब्रुक का शानदार डाइविंग कैच और विल जैक्स का शानदार रिले कैच शामिल था। उनकी इस बेहतरीन फील्डिंग ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया।

फाइनल से पहले टीम इंडिया का आत्मविश्वास

अब भारत की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल पर है। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि पूरे टूर्नामेंट में लिए गए कठिन फैसले अंत में टीम को ट्रॉफी दिलाने में मदद करेंगे।