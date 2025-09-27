स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 का फाइनल (Asia Cup 2025 Final) मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच खेला जाएगा। 9 सितंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अबतक 6 मैच खेले हैं और हर मैच में जीत हासिल की है। फाइनल में भिड़ने वाली पाकिस्तान को भी भारत ने दो बार पटखनी दी है। पहले 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इसके बाद अगले रविवार को फिर भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी भिड़ंत फाइनल की है। वहीं बात करें दोनों टीमों के बीच हुए हुए फाइनल मैचों की तो दोनों टीमें क्रिकेट इतिहास में अभी तक 5 बार ही आमने-सामने हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान 3 बार और भारत दो बार जीता है।

मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट के फाइनल में IND vs PAK मैचों के नतीजे:

1985- बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मेलबर्न, भारत की 8 विकेट से जीत

1986- ऑस्ट्रल-एशिया कप, शारजाह, पाकिस्तान 1 विकेट से जीता

1994- ऑस्ट्रल-एशिया कप, शारजाह, पाकिस्तान ने 39 रनों से मुकाबला जीता

2007- टी20 विश्व कप, जोहानिसबर्ग, भारत ने 5 रनों से मैच जीता

2017- चैम्पियंस ट्रॉफी, ओवल, पाकिस्तान की 180 रनों से जीत।

एशिया कप (Asia Cup) के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) फाइनल में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में यह तीसरी बार होगा जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। हालांकि भारतीय टीम ने इन दोनों मैचों में जीत हासिल की और रविवार 28 सितंबर को होने वाले फाइनल मैच में भी ऐसा ही करना चाहेगी।

भारत बनाम श्रीलंका (India vsSri lanka) मैच में सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (Pathum Nissanka) के आक्रामक शतक ने भारतीय गेंदबाजों को एशिया कप में पहली बार दबाव में ला दिया लेकिन सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) के बेजोड़ प्रदर्शन से भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत दर्ज की। शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के टूर्नामेंट में तीसरे अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाये। जवाब में निसांका के शतक की मदद से श्रीलंका ने जीत की ओर लगभग कदम रख दिया था। लेकिन वे सुपर ओवर में रन बनाने में नाकाम रहे।