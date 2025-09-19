दुबई : 2025 एशिया कप को लगभग पटरी से उतारने वाले विवाद के केंद्र में रहे ICC मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच के टॉस से कुछ मिनट पहले ही बताया गया था कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। उस समय, उन्होंने खुद को निर्देश देने के बजाय संदेश देने वाला समझा। इसके बाद PCB ने पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर ICC के नियमों और क्रिकेट भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की मांग की गई।

पाकिस्तान द्वारा 14 और 17 सितंबर को खेले गए दो मैचों के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आने लगी है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार, यह विवाद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में 'टॉस से चार मिनट पहले' शुरू हुआ। जैसे ही पाइक्रॉफ्ट मैदान पर पहुंचे, उन्हें ACC स्थल प्रबंधक ने बताया कि BCCI ने उन्हें - भारत सरकार की अनुमति से - सूचित कर दिया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा के बीच हैंडशेक नहीं होगा।

PCB अधिकारियों ने तर्क दिया कि पाइक्रॉफ्ट को इस असामान्य अनुरोध के बारे में ICC को सूचित करना चाहिए था; ऐसा माना जा रहा है कि पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। अगर पर्याप्त समय होता, तो वह ICC से सलाह लेते। इसके बजाय टॉस से कुछ क्षण पहले, उन्होंने आगा को स्थिति के बारे में बताया, यह सोचकर कि अगर आगा सूर्यकुमार से हाथ मिलाने गए, तो वह सार्वजनिक रूप से शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होने से बचा रहे थे।

पाइक्रॉफ्ट के इस फैसले को ICC ने किसी भी समय आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी कारर्वाई के रूप में देखा, जो उन्हें खेल के प्रबंधन के लिए नियुक्त एक मैच अधिकारी के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह मुद्दा बुधवार को तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान के यूएई के खिलाफ होने वाले जरूरी मैच को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए और PCB ने धमकी दी कि अगर इस मैच के लिए चुने गए पाइक्रॉफ्ट की जगह कोई और मैच रेफरी नियुक्त नहीं किया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा।

पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तानी टीम के शीर्ष अधिकारियों के बीच आनन-फानन में हुई एक स्पष्ट बैठक के बाद आखरिकार एक घंटे की देरी के बाद मैच शुरू हुआ। PCB ने एक बयान में दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने 'पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी है', हालांकि स्थिति से परिचित सूत्रों का कहना है कि यह माफी नहीं थी, बल्कि घटना के बारे में 'गलतफहमी और गलत संचार पर खेद की अभिव्यक्ति' थी।

PCB ने भारत से पाकिस्तान की हार के बाद रविवार रात और सोमवार सुबह के बीच ICC के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम खान को एक आधिकारिक शिकायत भेजी थी। इसमें बोर्ड ने टॉस से पहले की घटनाओं का क्रम बताया और पाइक्रॉफ्ट पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बोर्ड ने कहा कि वह 'यह जानकर चिंतित है कि आईसीसी द्वारा नियुक्त और कथित रूप से तटस्थ मैच रेफरी ने ऐसा आचरण करने का विकल्प चुना जो स्पष्ट रूप से क्रिकेट की भावना और एमसीसी के कानूनों का उल्लंघन है।'

PCB ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट 'कप्तानों के साथ-साथ दोनों प्रतिस्पर्धी टीमों के बीच सम्मान बनाए रखने और अपने आचरण से सकारात्मक माहौल बनाने और कप्तानों तथा भाग लेने वाली टीमों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी ज़म्मिेदारी निभाने में विफल रहे।' बोर्ड ने एशिया कप से उनके तत्काल हटने की मांग की। 15 सितंबर को अपनी पहली प्रतिक्रिया में, ICC ने PCB को बताया कि उसने शिकायत की 'सावधानीपूर्वक जांच' की है, लेकिन 'निष्कर्ष निकाला' कि 'पाइक्रॉफ़्ट की ओर से जवाब देने लायक कोई मामला नहीं है', और उनकी किसी भी तरह से 'कोई गलती नहीं' थी।

अपनी समीक्षा में ICC ने पाइक्रॉफ्ट, अन्य मैच और टूर्नामेंट अधिकारियों, और टूर्नामेंट निदेशक एंड्रयू रसेल से बात की थी। ICC ने स्पष्ट किया कि पाइक्रॉफ्ट द्वारा आगा को हाथ न मिलाने का संदेश एसीसी स्थल प्रबंधक के 'स्पष्ट निर्देश' के बाद दिया गया था। ICC ने कहा कि इतने कम समय में यह संदेश मिलने के बाद पाइक्रॉफ्ट ने स्थिति को पेशेवर तरीके से संभाला। 'मैच रेफरी ने टॉस की पवित्रता बनाए रखने और किसी भी संभावित शर्मिंदगी की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।'