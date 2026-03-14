स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 से पहले जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज Blessing Muzarabani विवादों में घिर गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी Pakistan Cricket Board (PCB) उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, मुजारबानी ने आखिरी समय में Pakistan Super League (PSL) से अपना नाम वापस ले लिया और अब वह Indian Premier League (IPL) 2026 में खेलने जा रहे हैं।

KKR में Mustafizur Rahman की जगह शामिल हुए

मुजारबानी को Kolkata Knight Riders (KKR) ने अपनी टीम में शामिल किया है। वह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज Mustafizur Rahman की जगह टीम से जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Board of Control for Cricket in India (BCCI) के निर्देशों के बाद मुस्तफिजुर को टीम से रिलीज किया गया था, जिसके बाद केकेआर ने मुजारबानी को रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया।

PSL फ्रेंचाइजी ने पहले ही किया था साइन

आईपीएल में शामिल होने से पहले मुजारबानी को Islamabad United ने PSL 2026 के लिए 11 मिलियन पाकिस्तानी रुपये में साइन किया था। वह वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज Shamar Joseph के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जुड़े थे। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उनके PSL छोड़ने के फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया है।

लगातार दूसरे साल हुआ ऐसा मामला

यह लगातार दूसरा साल है जब किसी खिलाड़ी ने PSL का कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद IPL खेलने का फैसला किया है। पिछले सीजन में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर Corbin Bosch को Peshawar Zalmi ने डायमंड पिक के रूप में चुना था, लेकिन बाद में वह Mumbai Indians से जुड़ गए थे। इसके बाद PSL ने उन पर एक सीजन का बैन लगा दिया था।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन

मुजारबानी हाल ही में ICC Men's T20 World Cup 2026 में शानदार फॉर्म में नजर आए थे। उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 13 विकेट लेकर टीम के सबसे सफल गेंदबाज का खिताब हासिल किया था और पूरे टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। श्रीलंका में खेले गए मुकाबलों के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को अहम जीत दिलाई थी।

17 मार्च को KKR से जुड़ेंगे

लंबे कद के तेज गेंदबाज मुजारबानी 17 मार्च को केकेआर कैंप से जुड़कर आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू करेंगे। उनकी तेज रफ्तार और लगातार सटीक लाइन-लेंथ के कारण केकेआर के तेज गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है।