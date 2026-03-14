स्पोर्ट्स डेस्क : MS Dhoni का भविष्य एक बार फिर चर्चा में है। आईपीएल 2026 से पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर Irfan Pathan ने धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पठान का मानना है कि आने वाले सीजन में Chennai Super Kings के युवा खिलाड़ियों के लिए धोनी से सीखने का शानदार मौका होगा। उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे टीम की जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों को संभालनी होगी।

धोनी की फिटनेस पर क्या बोले पठान

आईपीएल के 19वें सीजन से पहले Irfan Pathan ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी धोनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। पठान ने कहा, 'जैसे ही आईपीएल करीब आता है, हम फिर से महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर देखते हैं। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह तैयार हैं और काफी फिट भी नजर आ रहे हैं।'

अब युवाओं को संभालनी होगी जिम्मेदारी

Irfan Pathan का मानना है कि अब समय आ गया है कि टीम की जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों को दी जाए।

उन्होंने कहा कि अब बैटन जैसे खिलाड़ियों को पास होना चाहिए:

Ayush Mhatre

Dewald Brevis

Shivam Dube

Ruturaj Gaikwad

पठान ने कहा कि ये युवा खिलाड़ी भविष्य में टीम को आगे ले जा सकते हैं और धोनी का अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।

CSK की नई रणनीति

Chennai Super Kings आईपीएल 2026 के लिए अपने स्क्वाड में युवाओं पर ज्यादा भरोसा दिखा रही है। कप्तान Ruturaj Gaikwad के नेतृत्व में टीम नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने वाली है। टीम में कई युवा खिलाड़ी शामिल हैं, जो इस सीजन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पठान का मानना है कि यह टीम कागज पर काफी मजबूत और रोमांचक नजर आती है।

IPL 2026 में CSK का शुरुआती शेड्यूल

Chennai Super Kings आईपीएल 2026 में अपने अभियान की शुरुआत Rajasthan Royals के खिलाफ करेगी।

CSK के शुरुआती मैच:

30 मार्च 2026 – राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स (गुवाहाटी)

3 अप्रैल 2026 – चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स (चेन्नई)

5 अप्रैल 2026 – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपर किंग्स (बेंगलुरु)

11 अप्रैल 2026 – चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स (चेन्नई)

IPL 2026 के लिए CSK की टीम

Chennai Super Kings स्क्वाड: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), महेंद्र सिंह धोनी, संजू सैमसन, शिवम दुबे, डेवॉल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नूर अहमद, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, जैक फाउल्क्स, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील होसैन, मैट हेनरी, राहुल चाहर।