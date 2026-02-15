नेशनल डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे चर्चित मैच, भारत और पाकिस्तान के बीच, 15 फरवरी को कोलंबो के मैदान पर खेला जाना है। यह मैच हमेशा की तरह हाईवोल्टेज और रोमांचक होने वाला है। हालांकि, अब इस मुकाबले पर मौसम की मार पड़ सकती है। श्रीलंका के मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, 15 फरवरी को दोपहर के बाद बारिश के बादल कोलंबो में घिर सकते हैं, जिससे फैंस की चिंता बढ़ गई है।
कोलंबो में मौसम का हाल
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 15 फरवरी की सुबह और दोपहर 2 बजे तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे बारिश शुरू हो सकती है। अनुमान के मुताबिक, 93 फीसदी संभावना है कि दोपहर के बाद कोलंबो में बारिश होगी। रात 8 बजे के बाद मौसम फिर साफ हो सकता है, जिससे शाम या रात के समय खेल जारी रह सकता है। इस मौसम ने मैच के रोमांच के बीच फैंस की चिंता बढ़ा दी है।
अगर मैच रद्द हो गया तो क्या होगा?
ICC नियमों के मुताबिक, ग्रुप स्टेज के मैच के लिए कोई रिज़र्व डे नहीं रखा जाता। इसलिए अगर बारिश के कारण भारत-पाक मुकाबला नहीं हो पाता है, तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेंगे।
- इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान के पास 3 मैचों में 5-5 अंक होंगे।
- नेट रन रेट के आधार पर भारत पहले स्थान पर रहेगा और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर।
- भारत का अगला मुकाबला नीदरलैंड से है, जबकि पाकिस्तान का मैच नामीबिया से होगा।
दोनों टीमों को अपने अगले मैच जीतकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की करनी होगी।
फैंस के लिए संकेत
बारिश की संभावना को देखते हुए दर्शकों को मैच के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। कोलंबो में मौसम में अचानक बदलाव की संभावना है, इसलिए गेम डे पर लाइव अपडेट और आधिकारिक सूचना पर नजर रखना जरूरी होगा।