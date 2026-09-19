नई दिल्ली: एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक विवाद को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 1983 विश्व कप विजेता कप्तान ने कहा कि अगर सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया है, तो भारतीय क्रिकेटरों के पास उसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कपिल देव ने साथ ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर भी अपनी बात रखी।

भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव ने क्या कहा?

भारत ने एशिया कप 2026 में अपना रिकॉर्ड आठवां खिताब जीता, लेकिन फाइनल के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन और भारत-पाकिस्तान मुकाबले से जुड़े हैंडशेक विवाद ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं। इसी पूरे मामले पर कपिल देव ने इंडिया टुडे से बातचीत में अपनी राय रखी। कपिल देव ने कहा, 'अगर सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया है, तो खिलाड़ियों के पास कोई विकल्प नहीं है।'

खिलाड़ियों को सरकार के फैसले के अनुसार चलना होगा

कपिल देव ने साफ किया कि ऐसे मामलों में खिलाड़ियों को सरकार के फैसले का पालन करना होता है। उन्होंने कहा, 'ऐसे मामलों में खिलाड़ी वही करेंगे, जो सरकार कहती है।' उनका यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के बीच आया है। एशिया कप के दौरान भारतीय टीमों की ओर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों से जुड़े हैंडशेक तथा ट्रॉफी प्रेजेंटेशन को लेकर विवाद सामने आया था।

एशिया कप फाइनल में ट्रॉफी प्रेजेंटेशन पर भी हुआ विवाद

भारत ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया था। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में भी देरी हुई और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई।

इमरान खान को लेकर भी कपिल देव ने रखी बात

कपिल देव ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्थिति पर भी टिप्पणी की। इमरान खान 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इस मुद्दे पर कपिल देव ने कहा, 'इमरान खान के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। यह हमारी बुनियादी मांग है।'

भारत-पाकिस्तान खेल संबंधों के बीच आया बयान

कपिल देव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच खेल संबंधों को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए हैं। हाल के एशिया कप मुकाबलों में भारतीय टीमों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक तथा पाकिस्तानी अधिकारियों से ट्रॉफी प्रेजेंटेशन को लेकर भी अलग-अलग घटनाएं चर्चा में रही हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव के बीच खेले जाते रहे हैं। ऐसे में कपिल देव का बयान इस पूरे विवाद में एक अहम प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आया है।