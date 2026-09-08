नई दिल्ली: भारत के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक T20I मुकाबले से कुछ सप्ताह पहले जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 22 सितंबर को सानो में खेला जाएगा। जापान की कमान 30 वर्षीय केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग संभालेंगे, जो टीम के सबसे अनुभवी और सफल बल्लेबाजों में शामिल हैं।

22 सितंबर को भारत से भिड़ेगा जापान

जापान और भारत के बीच यह मुकाबला सुजुकी कप का हिस्सा होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं और टीम के 19 सितंबर को सानो पहुंचने की उम्मीद है। यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए भी अहम होगा, क्योंकि इससे उसे परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का मौका मिलेगा।

एशियन गेम्स के 12 खिलाड़ी जापान की टीम में

सुजुकी कप के लिए घोषित जापान की टीम में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले 12 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा जापान ए टीम के तीन खिलाड़ियों—त्सुयोशी ताकादा, जेक कुसुडा-नैर्न और एलेस्टर कडोवाकी-फ्लेमिंग—को भी भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम में जगह मिली है।

केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग के हाथों में कप्तानी

कडोवाकी-फ्लेमिंग जापान के सबसे प्रमुख T20I बल्लेबाज हैं। उन्होंने 55 T20I मैचों में 1,871 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 38.18 और स्ट्राइक रेट 139.41 है। उनके नाम 2 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं। वह T20I क्रिकेट में 1,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ियों में भी शामिल हैं। भारत के खिलाफ मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी जापान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होगी।

जापान के लिए 2026 में शानदार प्रदर्शन

जापान ने 2026 में अब तक 10 T20I मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ दो मैचों में हार मिली है। टीम का इस साल का सबसे कम स्कोर 90 रन रहा है। जापान ने कुक आइलैंड्स के खिलाफ मुकाबले को आखिरी गेंद तक खींचा था। जापान का T20I में सबसे बड़ा स्कोर 258/0 है, जो उसने 2024 में चीन के खिलाफ बनाया था। वहीं, टीम का सबसे कम T20I स्कोर 79 रन है, जो 2022 में इंडोनेशिया के खिलाफ आया था।

जापान के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज टीम में नहीं

जापान के T20I इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ऑलराउंडर साबाओरिश रविचंद्रन हैं। उन्होंने 53 T20I मैचों में 63 विकेट लिए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 11.76 और इकॉनमी रेट 4.84 रन प्रति ओवर है। उनके नाम दो पांच विकेट हॉल और एक चार विकेट हॉल भी है। हालांकि, रविचंद्रन भारत के खिलाफ घोषित टीम का हिस्सा नहीं हैं। मौजूदा टीम में इब्राहिम ताकाहाशी जापान के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 46 मैचों में 48 विकेट लिए हैं और उनका औसत 16.87 है।

भारत के खिलाफ जापान की पूरी टीम

केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग, चार्ली हारा-हिंज, बेंजामिन गो-इटो डेविस, कोहेई कुबोटा, वातरू मियाउची, रियो सकुरानो-थॉमस, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, शोमा सुगाया-स्लेटर, अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर, लचलान यामामोटो-लेक, मकोतो तानियामा, इब्राहिम ताकाहाशी, त्सुयोशी ताकादा, जेक कुसुडा-नैर्न और एलेस्टर कडोवाकी-फ्लेमिंग।

भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को होने वाला यह मुकाबला जापानी क्रिकेट के लिए बेहद खास होगा। जापान की टीम अपने अनुभवी कप्तान कडोवाकी-फ्लेमिंग के नेतृत्व में मजबूत प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।