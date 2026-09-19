समरकंद (उज़्बेकिस्तान), (निकलेश जैन): 46वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम भी गत चैंपियन के रूप में उतरी है और अब तक खेले गए तीनों राउंड में जीत दर्ज कर शानदार शुरुआत कर चुकी है। 2024 के बुडापेस्ट ओलंपियाड में भारत ने पहली बार महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था, और इस बार रेटिंग औसत के हिसाब से भी टीम खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर पाएगा, क्योंकि जॉर्जिया, कजाकिस्तान, चीन, अमेरिका और यूक्रेन जैसी मजबूत टीमों से उसका मुख्य मुकाबला अभी होना बाकी है।

भारतीय टीम 2466 की औसत रेटिंग के साथ इन सभी टीमों में सबसे आगे है। कप्तान स्वयंस मिश्रा की अगुवाई में टीम में हम्पी कोनेरू (2509), दिव्या देशमुख (2490), वैशाली रमेशबाबू (2469), वंतिका अग्रवाल (2395) और सविता श्री बी (2382) शामिल हैं। जॉर्जिया की टीम 2451 की औसत रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें कप्तान सालोमे मेलिया के मार्गदर्शन में नाना जागनिद्ज़े (2478), नीनो बात्सियाश्विली (2466), बेला खोतेनाश्विली (2435), लेला जावाखिश्विली (2424) और मेरी अराबिद्ज़े (2370) खेल रही हैं। कजाकिस्तान 2438 की औसत रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है, जहां कप्तान पावेल कोत्सुर की टीम में बिबिसारा असौबायेवा (2536), अलुआ नूरमन (2455), मेरुएर्त कमालिदेनोवा (2413), एल्नाज़ कालियाख्मेत (2347) और ज़रीना नूरगालियेवा (2303) शामिल हैं। चीन की टीम 2429 की औसत रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है, जिसकी कप्तानी झोंग झांग कर रहे हैं और टीम में झू जिनर (2550), सोंग युक्सिन (2457), लू मियाओयी (2371), यान तियानकी (2338) और झाई मो (2336) शामिल हैं। अमेरिका 2415 की औसत रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर है, जहां कप्तान मेलिकसेट खाचियान की टीम में कैरिसा यिप (2468), एलिस ली (2453), इरीना क्रश (2393), तातेव अब्राहमियान (2347) और रोज़ एटवेल (2342) शामिल हैं। यूक्रेन 2396 की औसत रेटिंग के साथ छठे स्थान पर है, जहां कप्तान मिखाइल ब्रोडस्की की टीम में अनास्तासिया हनातिशिन (2463), अन्ना उशेनिना (2412), नतालिया बुक्सा (2390), अनास्तासिया रख्मांगुलोवा (2317) और तेतयाना स्कारबारचुक (2221) शामिल हैं।

पिछले ओलंपियाड में भारत का इन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ रिकॉर्ड भी उत्साहजनक रहा है। बुडापेस्ट 2024 में भारत ने सातवें राउंड में जॉर्जिया को 3-1 से हराया था, जिसमें वैशाली रमेशबाबू और वंतिका अग्रवाल की जीत अहम रही। दसवें राउंड में भारत ने चीन को भी 2.5-1.5 से मात दी, जहां दिव्या देशमुख की बोर्ड तीन पर जीत निर्णायक साबित हुई। पांचवें राउंड में कजाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 2.5-1.5 से जीत दर्ज की थी, जबकि नौवें राउंड में अमेरिका के साथ मुकाबला ड्रॉ पर छूटा था। इसके बाद अंतिम राउंड में अज़रबैजान को 3.5-0.5 से हराकर भारत ने कुल 19 मैच पॉइंट के साथ पहली बार महिला वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

समरकंद में भी अब तक भारतीय महिला टीम बेहद दमदार नजर आई है। पहले राउंड में टीम ने डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से क्लीन स्वीप किया, दूसरे राउंड में फिनलैंड को 3.5-0.5 से रौंदा और तीसरे राउंड में ग्रीस के खिलाफ भी 3.5-0.5 से जीत दर्ज कर लगातार तीसरी जीत हासिल की। हम्पी कोनेरू, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी का प्रदर्शन शुरुआती राउंड में खासा प्रभावी रहा है। यानी भारत बिना कोई अंक गंवाए मजबूत स्थिति में है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब टीम का सामना जॉर्जिया, कजाकिस्तान, चीन, अमेरिका और यूक्रेन जैसी रेटिंग में करीबी टक्कर देने वाली टीमों से होगा।

रेटिंग औसत, पिछले प्रदर्शन और अब तक की शानदार शुरुआत तीनों के आधार पर भारतीय महिला टीम को समरकंद में भी खिताब की सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि हम्पी और दिव्या देशमुख के अलावा वैशाली, वंतिका और सविता श्री की फॉर्म पर टीम का आगे का प्रदर्शन काफी हद तक निर्भर करेगा, वहीं जॉर्जिया की अनुभवी टीम और कजाकिस्तान की युवा खिलाड़ी बिबिसारा असौबायेवा भारत के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं - और यही तय करेगा कि भारतीय महिला टीम अपना खिताब बचा पाती है या नहीं।