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नई दिल्ली: भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर पाकिस्तान के खिलाफ महिला एशिया कप 2026 में मिली शानदार जीत से बेहद खुश हैं। भारत ने शनिवार, 5 सितंबर को पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रन पर समेट दिया, जिसके बाद टीम ने 8.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

हरमनप्रीत ने टीम के प्रदर्शन को बताया ‘रुथलेस’

मैच के बाद पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम के अनुशासन और रणनीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम लगातार ‘रुथलेस’ यानी विपक्षी पर पूरी तरह हावी होकर खेलने की बात करती है और पाकिस्तान के खिलाफ खिलाड़ियों ने इसी मानसिकता के साथ प्रदर्शन किया।

हरमनप्रीत ने कहा, 'यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच था। हम रुथलेस क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। सभी गेंदबाज शानदार रहे। उन्होंने अपनी योजनाओं पर कायम रहते हुए पिच को अच्छी तरह पढ़ा और उसी के मुताबिक अपनी रणनीति को बेहतरीन तरीके से लागू किया।'

भारतीय स्पिनर्स ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी

भारत की जीत की नींव उसके गेंदबाजों ने रखी। खास तौर पर स्पिनर शृंखला चारानी और प्रेमा रावत ने पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। शृंखला चारानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट पर 7 रन दिए, जबकि प्रेमा रावत ने 3 विकेट पर 9 रन देकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दीं। दीप्ति शर्मा ने भी 2 विकेट पर 5 रन लेकर निचले क्रम को समेटने में अहम भूमिका निभाई।

पाकिस्तान की पूरी टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई। यह महिला T20I क्रिकेट में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर है।

शफाली ने दिलाई पहली सफलता, चारानी ने किया दोहरा वार

पाकिस्तान ने पारी की शुरुआत में बिना विकेट गंवाए 27 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

शफाली वर्मा ने मुनीबा अली को 13 रन के स्कोर पर बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद छठे ओवर में शृंखला चारानी ने लगातार दो विकेट लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। उन्होंने गुल फिरोजा को खाता खोले बिना आउट किया और फिर पाकिस्तान की टॉप स्कोरर शवाल जुल्फिकार को 14 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद पाकिस्तान का स्कोर 29/3 हो गया।

45 रन तक पाकिस्तान ने गंवा दिए 7 विकेट

पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती गई। आठवें ओवर में टीम 32/4 पर पहुंच गई और इसके बाद भी कोई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। प्रेमा रावत और दीप्ति शर्मा ने निचले क्रम पर दबाव बनाए रखा। 13वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 45/7 हो गया था। इसके बाद पूरी टीम 55 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान का यह स्कोर उसके पिछले सबसे कम T20I स्कोर से भी नीचे रहा। इससे पहले पाकिस्तान का महिला T20I में सबसे कम स्कोर 63 रन था, जो उसने 2012 महिला एशिया कप में ग्वांगझू में भारत के खिलाफ बनाया था।

भारत ने 56 रन का लक्ष्य 8.4 ओवर में किया हासिल

55 रन पर पाकिस्तान के ऑलआउट होने के बाद भारत के सामने सिर्फ 56 रन का लक्ष्य था। हालांकि भारतीय टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गंवाए, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने पारी को संभाल लिया। हरमनप्रीत 18 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 56 रन बना लिए और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महिला एशिया कप में अपना दबदबा और मजबूत किया।

भारत का ग्रुप स्टेज में शानदार रिकॉर्ड

पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ भारत ने महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप स्टेज में अपना अभियान शानदार तरीके से पूरा किया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के अलावा थाईलैंड और हांगकांग को भी हराया। तीनों मुकाबलों में जीत के साथ भारत ने फ्लॉलेस ग्रुप स्टेज रिकॉर्ड के साथ नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया है।

पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी बरकरार

पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ हार जरूर बड़ा झटका है, लेकिन उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं।पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मुकाबला हांगकांग के खिलाफ खेलना है। टीम के पास नेट रन रेट का मजबूत फायदा है, इसलिए उसके पास शीर्ष चार में जगह बनाने का मौका अभी भी मौजूद है।

हरमनप्रीत के लिए मुकाबला रहा ऐतिहासिक

पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला हरमनप्रीत कौर के लिए भी बेहद खास रहा। उन्होंने इस मैच में 150 T20I मुकाबलों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। इस उपलब्धि के साथ हरमनप्रीत ने पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में नया रिकॉर्ड बनाया। मैच से पहले उनके नाम 149 T20I कप्तानी मैच थे, जिसमें उन्होंने 86 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी।

मैच का नतीजा

पाकिस्तान महिला: 55 रन, 18.1 ओवर
भारत महिला: 56/3, 8.4 ओवर
नतीजा: भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।