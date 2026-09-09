नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ होने वाली वनडे और बहुदिवसीय सीरीज के लिए India A की टीमों का ऐलान कर दिया है। पुडुचेरी में होने वाली इस सीरीज में भारत की कमान दो अलग-अलग स्टार खिलाड़ियों के हाथों में होगी। रुतुराज गायकवाड़ को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि देवदत्त पडिक्कल बहुदिवसीय टीम की अगुआई करेंगे।

रुतुराज और देवदत्त को मिली कप्तानी

वनडे टीम में रुतुराज गायकवाड़ को कप्तान और देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है। वहीं बहुदिवसीय टीम में देवदत्त पडिक्कल कप्तान होंगे और साई सुदर्शन उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। दोनों टीमों में युवा प्रतिभाओं के साथ घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई अनुभवी खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है।

हार्दिक पंड्या की India A में वापसी

टीम चयन में सबसे बड़ा नाम हार्दिक पंड्या का है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए India A की टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, उनका मैदान पर उतरना आधिकारिक फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर करेगा। V Vyshak की उपलब्धता भी फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है।

हार्दिक के लिए यह सीरीज 50 ओवर के क्रिकेट में मैच फिटनेस हासिल करने और अपनी तैयारी परखने का अहम मौका होगी। चयनकर्ता इस दौरान बल्ले के साथ-साथ गेंद से उनके प्रदर्शन और लंबे फॉर्मेट में workload संभालने की क्षमता पर भी नजर रखेंगे।

पुडुचेरी में खेले जाएंगे सभी पांच मुकाबले

ऑस्ट्रेलिया A का भारत दौरा पुडुचेरी में शुरू होगा। दो बहुदिवसीय मुकाबले 22 से 25 सितंबर और 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिसके मुकाबले 6, 9 और 11 अक्टूबर को खेले जाएंगे।

यह सीरीज भारत के लिए युवा खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खुद को साबित करने का महत्वपूर्ण मौका होगी। वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को भी आगामी अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट से पहले अपनी लय हासिल करने का अवसर मिलेगा।

India A की वनडे टीम

रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अर्शद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, यश ठाकुर।

India A की बहुदिवसीय टीम

देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), अमन मोखाड़े, आयुष पांडे, यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भूटे, वी व्यशक*।

* फिटनेस टेस्ट/मूल्यांकन के अधीन।