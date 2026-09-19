समरकंद (उज़्बेकिस्तान): 46वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के पहले राउंड में 16 सितंबर को भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जोरदार शुरुआत की। पुरुष टीम ने थाईलैंड को 3-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से क्लीन स्वीप करते हुए मुकाबला जीता।

पुरुष टीम के मुकाबले में हालांकि पहले बोर्ड पर एक उलटफेर देखने को मिला। शीर्ष भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी (2759) को थाईलैंड के आईएम प्रिन लाओहावीरापाप (2363) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाकी तीनों बोर्ड पर भारत ने दबदबा बनाए रखा - निहाल सरीन ने थानाडोन कुलप्रुएथानोन को, गुकेश डी ने फारिस राशिद अलरियामी को और विदित संतोष गुजराती ने तुपफाह खुमनोरकाएव को हराकर टीम को 3-1 की जीत दिलाई। भारतीय टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन हैं।अर्जुन भी अपनी बाजी जीत रहे थे पर आख़िरी में राजा को लेकर उनकी एक ग़लत चाल नें उन्हें हार का स्वाद चखा दिया , देखना यह होगा की अर्जुन अब कैसे वापसी करते है ।

महिला टीम ने अपने अभियान की शुरुआत एकतरफा अंदाज़ में की। अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हंपी की अगुवाई वाली टीम ने डोमिनिकन गणराज्य के खिलाफ चारों बोर्ड जीते - हम्पी कोनेरू ने फ्रांचेस्का रामिरेज़ लुज़ोन को, वैशाली रमेशबाबु ने मिगुएलिना डी ला रोसा मार्टिनेज़ को, वंतिका अग्रवाल ने मैरी लॉली गोंज़ालेज़ पेगुएरो को और सविता श्री बी ने कार्ला मया नूनेज़ डियाज़ को शिकस्त देकर टीम को पूरे चार अंक दिलाए।

अन्य मुकाबलों में भी बड़ी टीमों ने अपनी ताकत दिखाई। मेजबान और गत चैंपियन उज़्बेकिस्तान ने जमैका को 4-0 से रौंदा, जिसमें नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, नोदिरबेक याकूबबोएव, शम्सिद्दीन वोखिदोव और मुख़िद्दीन मदामिनोव सभी ने जीत दर्ज की। अमेरिका को इराक के खिलाफ कड़ी चुनौती मिली - लेवोन आरोनियन का मुकाबला अली एहसान आर्यान के साथ ड्रॉ रहा, जबकि वेस्ले सो, हांस मोके नीमन और अवोंडर लियांग ने अपनी-अपनी बाजियां जीतीं, जिससे अमेरिका को 3.5-0.5 से जीत मिली। चीन ने युगांडा को 4-0 से हराया, जिसमें डिंग लिरेन, यू यांग्यी, जू शियांग्यू और कोंग शियांगरुई ने अपने मुकाबले जीते।

पहले राउंड के नतीजों के बाद भारत की दोनों टीमें अब आगे के मुकाबलों के लिए आत्मविश्वास से भरी नज़र आ रही हैं, हालांकि पुरुष टीम में शीर्ष बोर्ड पर मिली हार एक चेतावनी भी है कि आगे की राह आसान नहीं होगी।