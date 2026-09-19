समरकंद (उज़्बेकिस्तान), (निकलेश जैन): शतरंज जगत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक, 46वें शतरंज ओलंपियाड का आगाज 15 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के समरकंद शहर में हो चुका है। फीडे द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में करीब 200 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। 11 राउंड की इस प्रतियोगिता में अब तक तीन राउंड खेले जा चुके हैं, 22 सितंबर को विश्राम दिवस रहेगा और समापन समारोह 27 सितंबर को होगा। 2024 के बुडापेस्ट ओलंपियाड में ऐतिहासिक दोहरा स्वर्ण (ओपन और महिला वर्ग) जीतने वाली भारतीय टीम इस बार गत चैंपियन के रूप में उतरी है और पुरुष व महिला दोनों वर्गों में अब तक अपने तीनों मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत भी कर चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत पुरुष वर्ग में अपना खिताब बचा पाएगा, क्योंकि रेटिंग औसत के आधार पर आगे अमेरिका, उज़्बेकिस्तान और चीन जैसी दिग्गज टीमों से उसका मुख्य मुकाबला होना अभी बाकी है।

पुरुष वर्ग में अमेरिका की टीम 2753 की औसत रेटिंग के साथ इस बार सबसे मजबूत मानी जा रही है। कप्तान जॉन डोनाल्डसन की अगुवाई में टीम में फैबियानो कारुआना (2789), वेस्ले सो (2774), लेवोन आरोनियन (2725), हांस नीमन (2725) और अवोंडर लियांग (2693) शामिल हैं। भारतीय टीम 2735 की औसत रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। कप्तान श्रीनाथ नारायणन की टीम में प्रज्ञानानंद आर (2761), अर्जुन एरिगैसी (2759), निहाल सरीन (2718), गुकेश डी (2703) और विदित संतोष गुजराती (2697) शामिल हैं। मेजबान उज़्बेकिस्तान की टीम 2720 की औसत रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है, जिसमें कप्तान रुस्तम कासिमजानोव के मार्गदर्शन में जावोखिर सिंदारोव (2778), नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव (2762), नोदिरबेक याकूबबोएव (2685), शम्सिद्दीन वोखिदोव (2654) और मुख़िद्दीन मदामिनोव (2611) खेल रहे हैं। चीन की टीम 2707 की औसत रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है, जिसकी कप्तानी यांग वेन कर रहे हैं और टीम में वेई यी (2752), डिंग लिरेन (2733), यू यांग्यी (2710), जू शियांग्यू (2631) और कोंग शियांगरुई (2549) शामिल हैं। हालांकि रेटिंग औसत में अमेरिका आगे है, लेकिन भारत के टॉप-2 बोर्ड - प्रज्ञानानंद और अर्जुन एरिगैसी - चारों टीमों में सबसे मजबूत जोड़ी माने जा रहे हैं, जो भारत के पक्ष में एक बड़ा फैक्टर है।

बुडापेस्ट 2024 ओलंपियाड में भारत का इन तीनों प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा था। सातवें राउंड में भारत ने चीन को 2.5-1.5 से हराया था, जिसमें गुकेश ने वेई यी को शिकस्त दी थी। दसवें राउंड में भारत ने अमेरिका को भी 2.5-1.5 से मात दी थी, जहां गुकेश ने कारुआना को लगातार दूसरी बार हराया और अर्जुन एरिगैसी ने भी जीत दर्ज की थी। वहीं नौवें राउंड में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था। गौरतलब है कि उज़्बेकिस्तान ने 2022 के चेन्नई ओलंपियाड में अपनी युवा टीम के दम पर उलटफेर करते हुए ओपन वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था, जबकि भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। यानी उज़्बेकिस्तान की टीम, खासकर सिंदारोव और अब्दुसत्तोरोव की जोड़ी, बड़े मौकों पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है, और इस बार टूर्नामेंट उन्हीं के घर समरकंद में हो रहा है, जो उनके लिए एक अतिरिक्त बढ़त हो सकती है।

पहले तीन राउंड में भारतीय पुरुष टीम का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन नतीजे उसके पक्ष में रहे हैं। पहले राउंड में शीर्ष बोर्ड पर अर्जुन एरिगैसी को थाईलैंड के खिलाफ एक चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी थी, फिर भी टीम ने मुकाबला 3-1 से जीता। दूसरे राउंड में इंडोनेशिया की कड़ी चुनौती के बीच निहाल सरीन की एक अहम जीत के दम पर भारत को 2.5-1.5 से जीत मिली, और तीसरे राउंड में टीम ने इटली को 3-1 से हराया। यानी भारत अब तक तीनों मुकाबले जीतकर मजबूत स्थिति में है, लेकिन असली परीक्षा आगे के राउंड में तब होगी जब उसका सामना अमेरिका, उज़्बेकिस्तान और चीन जैसी टीमों से होगा।

भारतीय टीम की गहराई इस बार भी उसका सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है - निहाल सरीन, गुकेश और विदित जैसे खिलाड़ी निचले बोर्डों पर भी किसी भी टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, जैसा कि पहले तीन राउंड में देखने को भी मिला है। अमेरिका के पास कारुआना, सो और आरोनियन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी उसे खतरनाक बनाती है, वहीं चीन डिंग लिरेन और वेई यी के दम पर वापसी की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर, बीते प्रदर्शन, मौजूदा फॉर्म और टीम की मजबूती को देखते हुए भारत खिताब की प्रबल दावेदार टीमों में शुमार है, लेकिन मेजबान उज़्बेकिस्तान की युवा ताकत और अमेरिका का अनुभव उसकी राह में कड़ी चुनौती बनकर खड़े रहेंगे - और यही तय करेगा कि भारत पुरुष वर्ग में अपना खिताब बचा पाता है या नहीं।