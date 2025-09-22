स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद टीम से अंपायरों का अभिवादन करने के लिए कहते नजर आए। यह तब हुआ जब दोनों टीमों के कप्तानों ने एक बार फिर टॉस के समय एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया और मैच के बाद भी पारंपरिक हाथ मिलाने की कोई घटना नहीं हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गंभीर सूर्यकुमार यादव और भारतीय खिलाड़ियों से अंपायरों से हाथ मिलाने के लिए कहते सुने जा सकते हैं।

🗣️ Arey umpire se to mil loo!!



Gautam Gambhir invited the Indian players to exchange handshakes—but only with the umpires 😂pic.twitter.com/iBkdhye87j

— KKR Karavan (@KkrKaravan) September 21, 2025

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मैच के दौरान 'हैंडशेक विवाद' फिर से गरमा गया क्योंकि पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों के किसी भी खिलाड़ी ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। इसके अलावा मैच के दौरान कई बार माहौल गरमा गया जब अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) की हारिस रऊफ (Haris Rauf) से तीखी बहस हुई। गिल की शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) से भी बहस हुई और इन सभी पलों ने दिखा दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता कितनी तीखी है।

गौर है कि मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 171/5 का स्कोर खड़ा किया। साहिबजादा फरहान ने 58 रनों की पारी खेली। जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत की और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने 105 रनों की विशाल साझेदारी की। 18.5 ओवर में ही भारतीय टीम ने 172 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत अब 24 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगा, जो सुपर-4 चरण में उसका दूसरा मुकाबला होगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 में अपनी पहली जीत दर्ज करने की उम्मीद करेगा।