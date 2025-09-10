Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से अबूधाबी में हो चुका है, जहां अफगानिस्तान ने अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम अपने एशिया कप के अभियान का आगाज जीत से करना चाहेंगी। भारत के लिए लीग चरण में बड़ा मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा जो रविवार 14 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना कमाल दिखा सकते हैं, जिसमें तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पर नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह भी अपने गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। इनके साथ हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का माद्दा रखते हैं। इन खिलाड़ियों का टी20 में रिकॉर्ड इस प्रकार है-

1. अभिषेक शर्मा – तूफानी बल्लेबाज

delhi capitals abhishek sharma ipl 2024 yograj singh yuvraj singh

अभिषेक शर्मा ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत के लिए सबसे बड़ी T20I पारी का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वह ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

टी20 में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

मैच: 17
रन: 535
औसत: 33.43
शतक: 2
विकेट: 6

2. अर्शदीप सिंह – डेथ ओवरों के विशेषज्ञ

Sports

अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। उनकी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों में दबाव बनाने की क्षमता पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए फायदेमंद होगी।

टी20 में अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड

मैच: 63
विकेट: 99
इकोनॉमी रेट: 8.29
बेस्ट बोलिंग: 4/9


3. हार्दिक पांड्या – ऑलराउंड प्रदर्शन

ipl 2025 mumbai indians captain hardik pandya banned

हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

टी20 में हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड

मैच: 114
रन: 1812
स्ट्राइक रेट: 141.0
विकेट: 94
इकोनॉमी रेट: 8.34.