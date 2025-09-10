स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से अबूधाबी में हो चुका है, जहां अफगानिस्तान ने अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम अपने एशिया कप के अभियान का आगाज जीत से करना चाहेंगी। भारत के लिए लीग चरण में बड़ा मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा जो रविवार 14 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना कमाल दिखा सकते हैं, जिसमें तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पर नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह भी अपने गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। इनके साथ हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का माद्दा रखते हैं। इन खिलाड़ियों का टी20 में रिकॉर्ड इस प्रकार है-

1. अभिषेक शर्मा – तूफानी बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत के लिए सबसे बड़ी T20I पारी का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वह ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

टी20 में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

मैच: 17

रन: 535

औसत: 33.43

शतक: 2

विकेट: 6

2. अर्शदीप सिंह – डेथ ओवरों के विशेषज्ञ

अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। उनकी सटीक यॉर्कर और डेथ ओवरों में दबाव बनाने की क्षमता पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए फायदेमंद होगी।

टी20 में अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड

मैच: 63

विकेट: 99

इकोनॉमी रेट: 8.29

बेस्ट बोलिंग: 4/9



3. हार्दिक पांड्या – ऑलराउंड प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

टी20 में हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड

मैच: 114

रन: 1812

स्ट्राइक रेट: 141.0

विकेट: 94

इकोनॉमी रेट: 8.34.