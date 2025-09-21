दुबई : भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले से पहले रविवार को टॉस के बाद दोनों कप्तानों सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया। दोनों टीमों के बीच ग्रुप चरण में पहले मैच के दौरान भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।

पाकिस्तान ने इस मैच पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रद्द कर दी। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ के सदस्य को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं है।

इतने ही मैचों में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने मैच से पहले मीडिया से बात करने की अपनी पारंपरिक जिम्मेदारी रद्द कर दी है। उन्होंने UAE के खिलाफ अपने जरूरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, जबकि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ हाथ मिलाने का मामला लगातार गरमाता रहा।