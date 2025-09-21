नई दिल्ली : दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने रविवार को एशिया कप के दौरान भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले पर बात करते हुए कहा कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है तो पाकिस्तान बैकफुट पर होगा और अब दोनों टीमों के बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है। पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले के बाद जिसे भारत ने एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से जीता था, दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी दुबई में होने वाले इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले के लिए तैयार होंगे, जो फाइनल में उनकी भूमिका तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

ग्रुप स्टेज मुकाबले के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के पाकिस्तान से हाथ मिलाए बिना मैदान से चले जाने के बाद दोनों टीमों के बीच 'हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद' के कारण मैदान के बाहर काफी कुछ हुआ। भारत पिछले कुछ वर्षों की तरह पाकिस्तान पर अपना दबदबा फिर से कायम करना चाहेगा, जबकि भारतीय टीम मैदान के बाहर के सभी विवादों को हवा देने और शायद एक-दो चौंकाने वाले खुलासे करने की कोशिश करेगी।

राजकुमार ने कहा कि पाकिस्तान को 'हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद' को बड़ा मुद्दा बनाने के बजाय अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'भारतीय टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है और हमारी बल्लेबाजी जिस तरह की है, हम मैच में जरूर दबदबा बनाएंगे... पाकिस्तानी टीम को भारतीय खिलाड़ियों के उनसे हाथ न मिलाने का मुद्दा बनाने के बजाय क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। इन सबका कोई फायदा नहीं है, उन्होंने इसे इतना तूल दे दिया। इन बातों से भारत-पाकिस्तान मुकाबले का आकर्षण कम हो जाता है। पहले दोनों टीमों के बीच इन मैचों को लेकर काफी हाइप हुआ करती थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, भारत उनसे कहीं बेहतर है। यहां तक कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी पाकिस्तान से कहीं बेहतर नजर आते हैं।'

भारत को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए या बल्लेबाजी, इस पर बात करते हुए कोच ने कहा, 'अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है, तो पाकिस्तान बैकफुट पर चला जाएगा क्योंकि उन्हें लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम नहीं माना जाता।' राजकुमार ने पावरप्ले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत की भी तारीफ की, लेकिन यह भी बताया कि पाकिस्तानी खेमे में उनसे निपटने की योजनाएं चल रही होंगी, और यह सब पाकिस्तान के अमल पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा, 'अभिषेक की यही शैली है, वह वाकई अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और शुरुआत से ही हावी रहता है। सभी टीमें अपनी बैठकों में योजना बनाती हैं क्योंकि वे वीडियो देख सकते हैं और खिलाड़ी की ताकत और कमजोरियों को देखकर अपने कोच से इस बारे में बात कर सकते हैं। फिर कोच उन्हें उसी के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन, यह सब क्रियान्वयन पर और अभिषेक उनका कितना सामना कर सकते हैं, इस पर निर्भर करता है।'

टीमें

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी। हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम