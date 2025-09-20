स्पोर्ट्स डेस्क: भारत ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण के मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हरा दिया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ा मुकाबला हुआ। हार के बावजूद ओमान ने अपनी जुझारूपन खासकर बल्ले से और मैच में भारतीय टीम को अंत तक दबाए रखकर भारतीय फैंस से भी प्रशंसा बटोरी। प्रशंसकों का मानना है कि भारत का ओमान से मैच पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कहीं अधिक रोमांचिक रहा।

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाने में सफल रहा। पारी की शुरुआत युवा अभिषेक शर्मा ने की जिन्होंने शुभमन गिल (5) के जल्दी आउट होने के बाद 15 गेंदों में 38 रनों की आतिशी पारी खेली। संजू सैमसन ने संयमित पारी में 45 गेंदों में 56 रन बनाए। उन्होंने अभिषेक के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। अक्षर पटेल (26) और तिलक वर्मा (29) की प्रभावपूर्ण पारियों ने भारत को 190 के करीब पहुंचाया।

ओमान के लिए बाएं हाथ के स्पिनर आमिर कलीम (31 रन पर 2 विकेट), बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाह फैसल (23 रन पर 2 विकेट) और जितेन रामानंदी (33 रन पर 2 विकेट) ने अनुशासित गेंदबाजी की और अहम विकेट चटकाकर सुनिश्चित किया कि भारत मैच को एक तरफा न करें।

189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने शुरुआत में अनुभवी ऑलराउंडर आमिर कलीम ने 46 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेलकर टीम की अगुवाई की और कप्तान जतिंदर सिंह (33 गेंदों पर 32 रन) के साथ मिलकर 56 रनों की साझेदारी की। भारत के लिए असली चुनौती तब आई जब कलीम और हम्माद मिर्जा (33 गेंदों पर 51 रन) ने 93 रन जोड़कर उलटफेर की उम्मीद जगा दी। लेकिन आवश्यक रन रेट बढ़ता रहा और भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में अपना संयम बनाए रखा। अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में विनायक शुक्ला को आउट किया जिससे वे पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने।

संक्षिप्त स्कोर:

भारत: 20 ओवर में 188/8 (अभिषेक शर्मा 38, संजू सैमसन 56)

ओमान: 20 ओवर में 167/4 (आमिर कलीम 64)।