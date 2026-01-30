स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन इस मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन को लेकर है। हैरानी की बात यह है कि केरल के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपने ही होम ग्राउंड पर भारत के लिए अब तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। क्या एक बार फिर उनका इंतजार बढ़ेगा, या टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा जताएगा?

संजू सैमसन और ग्रीनफील्ड का अधूरा रिश्ता

संजू सैमसन लंबे समय से टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं, लेकिन मौके उन्हें सीमित ही मिले हैं। तिरुवनंतपुरम, जहां घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं, वहां इंटरनेशनल स्तर पर खेलने का सपना अब तक अधूरा है। फैंस को उम्मीद थी कि आखिरी टी20 में उन्हें अपने होम ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन इस उम्मीद पर पानी फेर सकता है।

टीम मैनेजमेंट का भरोसा बरकरार

भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 से पहले बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक ने संजू सैमसन को लेकर टीम की सोच साफ़ करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत संतुलित शब्दों में कहा कि सैमसन एक सीनियर खिलाड़ी हैं और मैनेजमेंट उनकी काबिलियत से पूरी तरह वाकिफ है। कोटक के मुताबिक, सैमसन जानते हैं कि उनका हालिया प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन टीम का फोकस उन्हें मानसिक रूप से मज़बूत रखने पर है, ताकि फॉर्म लौटते ही वे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें।

“हम जानते हैं संजू क्या कर सकता है”

सितांशु कोटक ने साफ़ कहा कि संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कोटक ने कहा, 'संजू एक सीनियर खिलाड़ी है। शायद उसने उतने रन नहीं बनाए जितने उसे बनाने चाहिए थे। हमारा काम उसे अच्छी स्थिति में रखना है। हम सब जानते हैं कि वह क्या कर सकता है।' इस बयान से यह संकेत मिलता है कि मैनेजमेंट अभी भी सैमसन को लंबी रेस का घोड़ा मान रहा है।

ईशान किशन की वापसी से बढ़ा मुकाबला

प्लेइंग इलेवन को लेकर सस्पेंस की एक बड़ी वजह ईशान किशन की संभावित वापसी है। झारखंड के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने पिछले मैच में चोट के कारण हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब उनके फिट होने की उम्मीद जताई जा रही है। सितांशु कोटक के अनुसार, किशन आखिरी टी20 से पहले फिटनेस टेस्ट देंगे और अगर वे फिट घोषित होते हैं, तो चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

क्या सैमसन की जगह लेंगे ईशान?

ईशान किशन टीम के दूसरे विकेटकीपर हैं और अगर वे फिट होते हैं, तो सीधे तौर पर संजू सैमसन की जगह लेने के दावेदार बन सकते हैं। यही वजह है कि होम ग्राउंड पर खेलने के बावजूद सैमसन की प्लेइंग XI में जगह तय नहीं मानी जा रही। हालांकि, अंतिम फैसला कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ही करेगा।