Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा तथा निर्णायक मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम में एक बदलाव देखने को मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को मौका मिला है। वहीं न्यूजीलैंड ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। 

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। 

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे। हमने इसी बारे में बात की थी (बॉलिंग करने के फैसले पर), पहले बैटिंग करके न्यूजीलैंड ने हम पर दबाव डाला। पहले बॉलिंग करने के फैसलों में से एक यह है कि पिच अच्छी दिख रही है, ज्यादा ओस की उम्मीद नहीं है, बोर्ड पर रन होने से हम बेहतर चेज कर पाएंगे। बीच के ओवरों में हमें अपनी लेंथ में बदलाव करना होगा, हम यही करना चाहते हैं। एक बदलाव अर्शदीप प्रसिद्ध की जगह आए हैं।

माइकल ब्रेसवेल ने कहा, 'हम भी पहले बॉलिंग करते, लेकिन यह एक अच्छी बैटिंग पिच लग रही है। यह एक डिसाइडर मैच है और हमारे लिए भारत में अपनी पहली वनडे सीरीज जीतने का एक रोमांचक मौका है। वे इंटरनेशनल क्रिकेट के आदी हो रहे हैं और अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है (नए चेहरों पर), लेकिन अब दबाव है और यह उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने का अच्छा मौका है। पिछले मैच से कोई बदलाव नहीं। 

पिच रिपोर्ट

होलकर क्रिकेट स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाज़ों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां गेंद पर अच्छा उछाल मिलता है, बाउंड्रीज़ अपेक्षाकृत छोटी हैं और बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। इस मैदान पर बड़े स्कोर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन की ऐतिहासिक पारी यहीं खेली थी। 

मौसम 

मौसम की बात करें तो इंदौर में रविवार को क्रिकेट के लिए हालात अनुकूल रहने की उम्मीद है। सुबह का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, दोपहर में यह बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और शाम के समय तापमान गिरकर करीब 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आसमान साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में फैंस को पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है।

प्लेइंग 11

भारत : रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स