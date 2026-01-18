स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार (18 जनवरी) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया को 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली और पहली बार भारतीय धरती पर वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया।



न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 338 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 46 ओवरों में 296 रन पर सिमट गई। हालांकि विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी।

भारतीय पारी की लड़खड़ाती शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा 11 रन बनाकर जकारी फाउलकेस का शिकार बने। कप्तान शुभमन गिल (23 रन) को काइल जेमिसन ने बोल्ड किया। श्रेयस अय्यर सिर्फ 3 रन बनाकर क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर आउट हुए। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले केएल राहुल इंदौर में फ्लॉप रहे और 1 रन बनाकर जेडन लेनोक्स की गेंद पर पवेलियन लौट गए। 71 रन पर चार विकेट गिरने से भारत दबाव में आ गया।

कोहली-नीतीश की साझेदारी से लौटी उम्मीद

इसके बाद विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी ने पांचवें विकेट के लिए 88 रनों की अहम साझेदारी की। कोहली ने 51 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि नीतीश ने 52 गेंदों में अपनी फिफ्टी जड़ी। नीतीश 53 रन बनाकर आउट हुए। रवींद्र जडेजा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे सिर्फ 12 रन बनाकर चलते बने।

शतक भी नहीं दिला सका जीत

यहां से विराट कोहली और हर्षित राणा ने सातवें विकेट के लिए 99 रनों की जुझारू साझेदारी की। कोहली ने 91 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो उनके वनडे करियर का 54वां और कुल 85वां अंतरराष्ट्रीय शतक रहा। कोहली ने इस पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। हर्षित राणा ने भी अर्धशतक जमाया, लेकिन उनके आउट होते ही भारत की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद मोहम्मद सिराज भी अगली ही गेंद पर आउट हो गए और भारत लक्ष्य से दूर रह गया।

मिचेल-फिलिप्स की ऐतिहासिक साझेदारी

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 337 रन बनाए। कीवी टीम की शुरुआत खराब रही और 6 रन पर दो विकेट गिर गए। हेनरी निकोल्स (0) और डेवोन कॉन्वे (5) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद डेरिल मिचेल और विल यंग ने पारी संभाली। यंग 30 रन बनाकर आउट हुए।



इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने चौथे विकेट के लिए 219 रनों की विशाल साझेदारी कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। मिचेल ने 107 गेंदों में शतक पूरा किया और 137 रन की पारी खेली। यह उनका लगातार दूसरा वनडे शतक रहा। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 83 गेंदों में शतक जड़ा और 106 रन बनाए।



अंतिम ओवरों में कप्तान माइकल ब्रेसवेल (नाबाद 28) ने तेजी से रन जोड़कर न्यूजीलैंड को 337 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट लिए।

सीरीज का हाल और टीम संयोजन

वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि राजकोट में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए सीरीज बराबर की। इंदौर में निर्णायक मुकाबला जीतकर कीवी टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली।इस मैच में भारतीय टीम में अर्शदीप सिंह को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मौका दिया गया, जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया।