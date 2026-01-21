स्पोर्ट्स डेस्क : अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में शानदार 84 रन बनाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खूब परेशान किया, जिससे भारत ने बुधवार को यहां पहले T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट पर 238 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। दुनिया के टॉप रैंक वाले T20I बल्लेबाज ने कोई रहम नहीं दिखाया और आठ ऊंचे छक्के और पांच चौके लगाकर ब्लैक कैप फील्डर्स को सिर्फ दर्शक बनाकर रख दिया। अभिषेक की बेफिक्र हिटिंग ने उनके कप्तान सूर्यकुमार यादव (22 गेंदों में 32 रन) को भी कुछ रन बनाने में मदद की, हालांकि वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे। लेकिन युवा ओपनर के हर कीमत पर अटैक करने से उनके कप्तान को तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 99 रनों की साझेदारी के दौरान खुद को सेट करने का मौका मिला।



आखिर में, रिंकू सिंह (20 गेंदों में 44 रन नाबाद) को लंबे समय बाद एक अच्छी पारी खेलने का मौका मिला और भारत ने अपने 20 ओवरों का शानदार तरीके से अंत किया। जो आजकल शायद ही कोई गलती करता है, अभिषेक को जैकब डफी (4 ओवर में 2/27) के खिलाफ अपनी आंखें जमाने में ठीक पांच गेंदें लगीं, इससे पहले कि उनके आठ छक्कों में से पहला छक्का लगा। यह एक ऊंचा छक्का था जो साइट स्क्रीन पर गया। इस बीच, संजू सैमसन (10) और ईशान किशन (8) ने मौके गंवाए और जब अभिषेक को अगली बार मौका मिला, तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

अभिषेक की खासियत उनकी जबरदस्त बैट-स्पीड है और न्यूजीलैंड के अटैक में कोई भी ऐसा तेज गेंदबाज नहीं था जो पंजाब के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को चुनौती दे सके। बल्ला सीधा आता है और उन्हें स्क्वायर के सामने अधिक स्कोरिंग जोन बनाने का भरपूर मौका देता है।

क्रिस्टियन क्लार्क और काइल जैमीसन की गेंदें एक सपाट पिच पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थीं और गेंदें बाउंड्री के पार जा रही थीं। उनकी छक्के मारने की क्षमता ऐसी थी कि उनके पहले तीन चौके स्पिनर ग्लेन फिलिप्स की गेंदबाजी पर आए, जब वह पहले ही चार छक्के लगा चुके थे। दूसरी तरफ, सूर्यकुमार थोड़े असहज दिख रहे थे, लेकिन दो शॉट्स -- डफी की गेंद पर कवर्स के ज़रिए बैक-फुट पंच और क्लार्क की गेंद पर स्क्वायर के पीछे एक ज़ोरदार छक्का -- ने एक पुराने भारतीय कप्तान की झलक दिखाई। लेकिन कुल मिलाकर, वह अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से बहुत दूर हैं।

आमतौर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले ब्लैक कैप्स के कप्तान मिशेल सेंटनर (3 ओवर में 1/37) ने चीज़ों को धीमा करने की कोशिश की और उन्हें थोड़ी सफलता मिली जब सूर्यकुमार लॉन्ग-ऑन पर कैच आउट हो गए, क्योंकि वह ज़रूरी ऊंचाई नहीं दे पाए।

बिना रुके, अभिषेक ने अपना कहर जारी रखा, हालांकि वह अगले ही ओवर में आउट हो गए जब लेग-स्पिनर ईश सोढ़ी ने अपनी लेग-ब्रेक की लेंथ थोड़ी कम कर दी और जैमीसन ने उसे अपने बड़े हाथों से लपक लिया। आखिर में, रिंकू को प्रभाव डालने के लिए काफी गेंदें खेलने को मिलीं, क्योंकि उन्होंने डेरिल मिशेल के पहले और पारी के आखिरी ओवर में 21 रन बनाए और टीम को एक मुश्किल टोटल तक पहुंचाया।

प्लेइंग 11

न्यूजीलैंड : टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह