खेल डैस्क : टी20 के बाद वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरूआत की है। नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। हम सभी जानते थे कि हम लंबे समय के बाद यह प्रारूप खेल रहे हैं। मैंने शुरू से ही सोचा कि हमने उम्मीद के मुताबिक खेला। उन्होंने अच्छी शुरुआत की लेकिन जिस तरह से हमने वापसी की वह शानदार था। हम बीच में एक बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहते थे इसलिए अक्षर पटेल को प्रमोट किया। गिल और अक्षर ने शानदार बल्लेबाजी की। कुछ भी विशिष्ट नहीं। कुल मिलाकर एक टीम के रूप में मैं बस यही चाहता हूं कि हम जितना संभव हो सके सही चीजें करते रहें।

अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट किए जाने पर कहा कि मुझे पहले से पता था कि बाएं-दाएं कॉम्बो के कारण मुझे प्रमोशन मिल सकता है। हमने पावरप्ले में स्पिन गेंदबाजी करने की कोशिश की लेकिन उस समय यह बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी। हम सिर्फ सही क्षेत्र में गेंदबाजी करना चाहते थे। पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ न कुछ था। मुझे लगा कि उन्होंने अपनी गति में अच्छा बदलाव किया और उन्हें टर्न मिला। अगर हमने भी ऐसा किया होता तो हमें और अधिक टर्न मिल सकता था। हम (गिल के साथ साझेदारी में) गणनात्मक हमले करने की कोशिश कर रहे थे।

